Moto3: rookie al completo, scatta il 2022 anche per Taiyo Furusato

In Argentina vedremo per la prima volta tutta la griglia Moto3 2022. Quasi, considerando l’assenza di John McPhee, ma ci sarà il debutto ufficiale anche per l’ultimo nome finora mancante. Parliamo di Taiyo Furusato, secondo esordiente schierato da Honda Team Asia, costretto a saltare i primi due GP per infortunio. Ora l’attesa promessa del Sol Levante è pronta per mettersi alla prova con i migliori piloti del mondo, a partire dall’ignoto Termas de Río Hondo.

Foto: Honda Team Asia

Ricordiamo, il campione Asia Talent Cup in carica si era fermato prima dei test ufficiali a Portimao. Nel corso dei test privati a Jerez infatti era incappato in un incidente, riportando la frattura dell’astragalo del piede destro. Il rookie Moto3 è stato subito operato, ma Honda Team Asia ha preferito andarci con calma, rinunciando al suo pilota per i primi due GP. Ora eccolo pronto al debutto vero e proprio accanto al collega esordiente Mario Suryo Aji. Anche lui non proprio al top per un pesante infortunio riportato nel 2021, ma già in evidenza.

La classifica dei rookie

Dopo due Gran Premi svetta su tutti il giovane brasiliano Diogo Moreira. Il pilota MT Helmets – MSi si è messo subito in evidenza con un 6° posto in Qatar ed una prima fila in Indonesia. Per lui 10 punti ed il comando della classifica tra i rookie Moto3, seguito dagli spagnoli Daniel Holgado ed Ivan Ortolá, rispettivamente a 7 e 5 punti. C’è poi Scott Ogden a quota tre, con Mario Suryo Aji a due, mentre Matteo Bertelle e Joel Kelso sono appaiati ad un punto. Joshua Whatley è l’unico a non comparire ancora, oltre chiaramente a Furusato.