Moto3: John McPhee assente anche in Argentina, rientro ad Austin?

Il Max Racing Team sarà in azione con un solo pilota anche nel terzo evento Moto3 mondiale. La prossima settimana si va in Argentina, ma John McPhee non sarà della partita. Il pilota scozzese infatti continua il processo di recupero dopo l’infortunio alle vertebre riportato in allenamento. Il nuovo obiettivo è il ritorno per la tappa di Austin, la squadra di Max Biaggi quindi procede con il solo Ayumu Sasaki.

“La frattura che John ha subito in allenamento poco più di dieci giorni fa purtroppo non si è ancora saldata” si legge nella nota pubblicata dal team Moto3. “Per questo motivo John non prenderà parte al GP in Argentina. Il processo di guarigione necessita di altro tempo, per cui il nostro pilota continuerà il suo intenso programma di riabilitazione.” Come detto, con l’obiettivo di rientrare per l’evento in Texas la settimana dopo.

Foto: Max Racing Team