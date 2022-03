Moto3: il team di Max Biaggi senza John McPhee per il GP in Indonesia

Il Max Racing Team si presenterà in Indonesia con solo metà formazione. John McPhee infatti non ci sarà: il pilota scozzese è fuori causa per un infortunio riportato nel corso di un allenamento. Due vertebre fratturate per lui, non serve un’operazione ma chiaramente non potrà debuttare al Mandalika Circuit il prossimo fine settimana. La squadra Moto3 quindi punterà tutto sul solo Ayumu Sasaki, autore di un brillante ma sfortunato esordio stagionale in Qatar.

“Ci dispiace molto annunciare che John non prenderà parte al Gran Premio d’Indonesia” si legge nella nota del team. “Purtroppo il nostro pilota si è infortunato durante una sessione d’allenamento.” È la prima volta che l’esperto scozzese deve fare i conti con un ‘imprevisto’ di questo tipo. “Domani John inizierà la fisioterapia, con l’intento di recuperare per il Gran Premio d’Argentina del 3 aprile.” Poco meno di tre settimane quindi per provare a ritrovarlo in griglia Moto3.

Foto: Max Racing Team