Moto2: Senna Agius e Borja Gomez, nuova occasione a Valencia

Ultimo round del 2022 con Moto2 e Moto3 che si arricchiscono di volti dal JuniorGP. Gli ultimi della lista sono Senna Agius e Borja Gomez. Il primo prenderà nuovamente il posto di Sam Lowes, che Marc VDS ha preferito fermare per le condizioni ancora precarie della sua spalla. Il secondo invece sarà ancora con Pons Racing al posto di Jorge Navarro, alle prese con l’infortunio dopo il botto in Australia. Si aggiungono all’esordiente Alex Escrig ed a due debuttanti in Moto3, Filippo Farioli (la nostra intervista) e David Almansa, più David Salvador al posto di Stefano Nepa. Sostituto d’eccezione poi è Mattia Pasini per l’infortunato Barry Baltus.

Il giovane australiano classe 2005 ha già disputato 3 GP, senza andare ancora a punto. Adesso ha una quarta occasione mondiale dopo una stagione stellare nell’Europeo Moto2. Senna Agius, al debutto nella categoria, ha chiuso come vice-campione con una pole, due vittorie e nove podi in totale! Ora sarà a Valencia, proprio dove ha girato lo scorso weekend per l’ultimo round JuniorGP. “Auguro a Sam una buona guarigione e spero torni al meglio nel 2023” ha dichiarato Agius. “L’approccio al fine settimana non cambia rispetto ai precedenti. Gli obiettivi sono continuare a migliorare e chiudere a punti.”

Il team di Sito Pons si affida nuovamente a Borja Gomez, che ha debuttato nel Mondiale Moto2 in occasione della tappa in Malesia (senza prendere punti). Jorge Navarro ha un lungo periodo di recupero davanti a sé, la sua avventura a due ruote poi si sposterà nel Mondiale Supersport. Il giovane spagnolo quindi lo sostituirà anche nell’appuntamento a Valencia, dividendo nuovamente il box con Aron Canet. Come il collega australiano, pure Gomez ha appena disputato al Ricardo Tormo l’ultimo round dell’Europeo Moto2 2022.

Foto: Marc VDS/motogp.com