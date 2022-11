Mattia Pasini, occasione Moto2 a Valencia con RW Racing GP

Finale di stagione abbastanza complicato per il team RW Racing GP, visti gli infortuni dei suoi piloti. La squadra Moto2 però tornerà in azione a Valencia, con una formazione rivista. Zonta van den Goorbergh è ancora convalescente, ma in grado di rientrare, lo stesso non si può dire di Barry Baltus. Un’ultima occasione in questo 2022 per Mattia Pasini, chiamato per competere al posto dell’infortunato pilota belga.

Come detto, ultimi GP da dimenticare per la struttura Moto2. Il rookie Zonta van den Goobergh s’è procurato una lesione ad un polso in seguito ad un importante incidente in Australia. Il successivo GP in Malesia poi s’è chiuso anzitempo per tutta la squadra, visto che anche Barry Baltus s’è fatto male. Per lui infortunio al tallone a Sepang, con successivo intervento per sistemare il problema, e stagione finita anzitempo visto che non è in grado di tornare a Valencia.

RW Racing GP ha così chiamato Mattia Pasini, che ha così un’altra occasione Moto2. Il 37enne pilota italiano ha già corso come wild card al Mugello ed a Misano, Valencia sarà il suo terzo GP 2022. “Mi dispiace molto per l’infortunio di Barry” è il primo commento di Pasini. “D’altra parte però sono contento per questa occasione e ringrazio il team. È una squadra nuova per me, quindi una nuova avventura: farò del mio meglio per godermi il fine settimana. Questa è la cosa più importante, poi i risultati verranno.”

