Supersport: Jorge Navarro è la scommessa ’23 di Ten Kate Yamaha

Jorge Navarro, 26 anni, lascia la Moto2 per approdare nel Mondiale Supersport 2023 nel team più vincente. Nei prossimi giorni infatti verrà annunciato il matrimonio fra il pilota spagnolo e Ten Kate Yamaha, squadra in cui Navarro sostituirà Dominique Aegerter. Il pilota svizzero, 32 anni, con la struttura olandese ha vinto il Mondiale ’21 ed è lanciatissimo verso il bis. Aegerter l’anno prossimo salirà in Superbike con la YZF-R1 di GRT, liberando una sella pregiatissima per Navarro.

“Cantera” Moto2

Dorna ha lanciato la WSS300 immaginandola come bacino di nuovi talenti destinati alla Superbike, ma in realtà è la Moto2 che sta diventando sorgente di nuovi personaggi destinati alla top class delle derivate dalla serie. Sandro Cortese, qualche anno fa, è stato il primo ex iridato GP a saltare il fosso, centrando il Mondiale Supersport e successivamente salendo in Superbike. Casi più recenti: Andrea Locatelli, anche lui ex GP, ha vinto la Supersport al primo colpo nel 2021, conquistandosi un posto nel team ufficiale Yamaha in WorldSBK. Sulle orme del bergamasco si sono poi lanciati Dominique Aegerter oltre, in questo 2022, a Lorenzo Baldassarri (Yamaha Evan Bros) ed a Nicolò Bulega, ufficiale Ducati. Il Mondiale Supersport potrebbe rivelarsi un ottimo trampolino di lancio per un altro dei tanti talenti lanciati nel Motomondiale. Un campionato però in cui non è mai riuscito a fare quel passo in più.

Jorge Navarro, pilota mai sbocciato

Wild card nel biennio 2012-2013, metà 2014 da sostituto, seguono otto annate complete tra Moto3 e Moto2. Il 26enne di La Pobla de Vallbona però non è mai riuscito a graffiare come ci si aspettava. In una sola stagione è riuscito davvero a dire la sua in campionato: nel 2016, in classe minore, ha chiuso 3° iridato con cinque piazzamenti sul podio. Spiccano i trionfi in Catalunya e ad Aragon, tutt’ora le sue uniche vittorie mondiali. Dal 2017 è in Moto2, ma anche qui registriamo tanti alti e bassi, e non solo nell’annata di debutto. Disputa un campionato interessante nel 2019, chiuso da 4° iridato. Con Speed Up conquista otto podi e quattro pole, tolti tre zeri è sempre in top 8! La stagione successiva è invece la sua peggiore nella categoria, più zeri che piazzamenti utili, nell’ultimo biennio vanta infine due podi, mal bilanciati dai tanti piazzamenti fuori dai primi 10. L’addio a Speed Up/Boscoscuro per passare alla KALEX di Pons Racing quest’anno non ha portato i risultati sperati. Come detto, la Supersport potrebbe rivelarsi la mossa vincente, come successo a tanti suoi ex colleghi di categoria.

Foto: Facebook