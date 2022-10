Moto3: Nepa operato a Bologna, Salvador al suo posto a Valencia

Stefano Nepa è stato operato oggi all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Questo l’ultimo aggiornamento sull’abruzzese dopo l’impressionante incidente avvenuto in gara in Malesia. Si procede verso la fase di riabilitazione, ma chiaramente il Team MTA non avrà il suo pilota italiano a Valencia. Al suo posto ecco David Salvador, fresco vice-campione JuniorGP con anche il primo successo in campionato (la cronaca del round appena concluso). Una nuova occasione nel Mondiale Moto3 per lo spagnolo, che ha già qualche GP mondiale alle spalle.

La comunicazione arriva dalla squadra di Alessandro Tonucci. “Il Team MTA rivolge un pensiero a Stefano Nepa, che questo weekend purtroppo non potrà gareggiare” si legge nella nota. “Stefano è stato operato oggi al Rizzoli di Bologna con grande successo, superando le aspettative iniziali. Sostituto del numero 82 sarà David Salvador, vice campione del mondo JuniorGP e vincitore di Gara 1 a Valencia.” Un ultimo round sul tracciato che Salvador ha appena affrontato, forse un piccolo vantaggio per provare a fare bene anche nel Mondiale Moto3.

Foto: Team MTA