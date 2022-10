MotoGP, Remy Gardner amaro addio: “Non mi interessa più niente”

Remy Gardner pensa già al suo futuro post MotoGP, dopo appena una stagione in sella alla KTM RC16. Neppure il tempo di ambientarsi che le necessità di mercato e di marca lo hanno tagliato fuori, nonostante sia arrivato con il titolo Moto2 sul biglietto da visita. Ha raccolto solo dieci punti in classifica iridata, a pari merito con il suo compagno di box Raul Fernandez, che ha trovato posto in Aprilia RNF per il prossimo anno. Da quando la Casa di Mattighofen ha annunciato la separazione, la testa del pilota australiano è già al WorldSBK e alla Yamaha GRT, che proverà per la prima volta dal 13 al 15 dicembre sul circuito di Jerez.

Gardner jr. verso l’addio alla MotoGP

Ultimo weekend di MotoGP per Remy Gardner a Valencia, per rivederlo in azione dovremo attendere dall’11 al 13 settembre per il primo test in sella alla R1. La speranza è che prima di quella data possa provare la moto di Iwata con le Pirelli, così da prendere confidenza con le nuove gomme. I suoi risultati nel campionato MotoGP non sono dettati solo dall’inesperienza, ma anche dai problemi tecnici di una KTM RC16 non ancora pronta per compiere un altro step. “Non è divertente, non va bene“, ha ammesso in un’intervista a Crash.net. “Non abbiamo grip, mi sembrava di essere sul ghiaccio… Sinceramente, non mi interessa più niente“. Ogni problema relativo al prototipo austriaco non sarà più affar’ suo da domenica sera dopo il GP di Valencia. “Ho sempre dato il 100%, purtroppo non credo fosse abbastanza buono per il loro standard. La mia intenzione era di rimanere qui e fare del mio meglio. A dire il vero il mio cuore si è spezzato“.

Il burnout di Sepang

Tra i ricordi che porterà con sé e una delle immagini più belle di questa unica stagione MotoGP è l’incredibile burnout che ha fatto durante una delle prove libere a Sepang, mentre si allenava per la partenza. Gardner ha sovraccaricato la gomma rain e la gomma non ha retto, frantumando la carcassa prima di entrare in pit lane. “Una volta uscito, non avrei smesso di farlo. Ho pensato che almeno avrei dovuto divertirmi un po’. La gomma si è frantumata negli ultimi metri prima di entrare in pitlane. Questo è passato ai libri di storia come uno dei burnout più veloci, almeno per me!“.