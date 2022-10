MotoGP Valencia: Il gran finale, gli orari in TV e live streaming

Siamo ormai al gran finale, l’ultimo evento di questa intensa stagione 2022. Appuntamento al Circuit Ricardo Tormo per decidere gli ultimi due iridi ancora in ballo. Pecco Bagnaia contro Fabio Quartararo per la corona MotoGP, Augusto Fernandez ed Ai Ogura si contendono il titolo Moto2. Chi vincerà? Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio di Valencia. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece verranno trasmesse solo in differita le qualifiche e le gare del GP conclusivo.

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 4 novembre

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 1

13:15-13:55 Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 5 novembre

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 6 novembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 5 novembre

16:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 6 novembre

14:15 Differita Moto3 Gara

15:30 Differita Moto2 Gara

17:15 Differita MotoGP Gara

