Verso l’ora X: Valencia a lungo stregata per Pecco, Quartararo poco meglio

Ci avviciniamo ormai all’ultimo round della stagione 2022. Lotta MotoGP ancora apertissima, Pecco Bagnaia contro Fabio Quartararo e 23 punti a dividerli. Un buon margine per il ducatista, ma matematicamente non sufficiente per stare tranquillo, visti anche i precedenti… Valencia sarà ancora una volta determinante per il titolo in classe regina. Ma Bagnaia e Quartararo come si sono comportati in precedenza al Ricardo Tormo? Nessuno dei due ha brillato particolarmente in passato, eccezion fatta per una sola occasione. Vediamo i GP disputati negli anni scorsi dai duellanti mondiali.

Pecco Bagnaia

Dal debutto nel 2013 non si può dire che si sia distinto a Valencia. Iniziamo dalla Moto3, quattro stagioni disputate con tre moto differenti, ma non ha raccolto molto. Si ritira nel primo anno mondiale con la FTR Honda targata Team Italia, è fuori dai punti anche nel 2014 con la KTM di Sky VR46. Nel 2015, primo anno in Mahindra, è 13 ° ed arrivano così i primi punti, ma l’anno dopo è ancora KO. Ottiene poi un 4° posto nell’anno d’esordio in Moto2, l’anno dopo invece è solo 14°. In MotoGP rispecchia i risultati delle classi minori, tranne in una occasione: parliamo del trionfo ottenuto nell’ultimo round del 2021, l’unica volta in cui è salito sul podio. Nel 2019 è KO per infortunio nelle libere, nel 2020 invece si ritira (GP Europa) e chiude poi 11° (GP Valencia).

Fabio Quartararo

La tappa al Circuit Ricardo Tormo è stata piuttosto ostica anche per l’alfiere di punta di casa Yamaha. Bisogna dire però che, a livello di risultati, in più occasioni si è comportato meglio dell’attuale rivale in Ducati. Si ritira nel 2015, suo anno d’esordio nel Mondiale Moto3, l’anno dopo invece è 14°. Il passaggio in Moto2 lo aiuta per quanto riguarda i piazzamenti in gara: 8° nel 2017 con la KALEX di Pons Racing, è poi 6° nell’anno della svolta con Speed Up. Arriva infine in MotoGP nel 2019, proprio in questo anno è 2° a Valencia: si tratta del suo unico piazzamento sul podio su questo tracciato. Nel difficile 2020 è 14° nel GP Europa, si ritira invece nel GP Valencia. nel 2021, già campione da qualche GP, è 5° al traguardo.

Foto: motogp.com

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon