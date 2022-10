MotoGP, Enea Bastianini: “Bagnaia campione? Una spinta in più”

A Valencia assisteremo ad una doppia sfida entusiasmante nel campionato MotoGP. Pecco Bagnaia contro Quartararo per il titolo iridato, Enea Bastianini contro Aleix Espargarò per il terzo posto in classifica finale. In ballo non solo la gloria, ma anche premi economici a cui nessuno vorrebbe rinunciare. Nella mente ancora le immagini dell’ultima gara in Malesia, con una sfida tra Pecco ed Enea tirata fino all’ultimo metro prima del traguardo. Ancora una volta una scia di commenti polemici ha accompagnato il valzer di sorpassi e controsorpassi, fino all’ultima zampata mancata.

Bagnaia-Bastianini sfida per il futuro

Bastianini non aveva il passo per seminare Bagnaia dopo essere passato al comando. Stavolta la sapiente gestione delle gomme, da sfruttare nella seconda metà di gara, non si è rivelata la carta vincente per l’alfiere Gresini. I due futuri compagni di box Ducati facotory sono rimasti incollati, con il ‘Bestia’ che ha dovuto giocare meno d’istinto all’ultimo giro e più di mente. “Se avessi potuto attaccarlo l’avrei fatto, ma sapevo anche che il titolo è importante per Ducati, quindi era importante non correre rischi. Ora Pecco potrà lottare per il titolo a Valencia, penso che possa essere veloce su quella pista“.

Al muretto box il triumvirato formato da Dall’Igna, Ciabatti e Tardozzi ha discusso con una certa preoccupazione nel corso del GP della Malesia. La priorità era evitare quanto accaduto a Misano e soprattutto a Le Mans, sarebbe stato un autentico disastro per i colori di Borgo Panigale. In una situazione del genere l’ordine di scuderia sarebbe stata una scelta vincente, da sfruttare, invece hanno preferito procedere con una semplice raccomandazione. Gli uomini Gresini hanno ricordato a Enea Bastianini che alle sue spalle c’era il leader di classifica MotoGP, Pecco Bagnaia. A buon intenditore poche parole.

Nuovo capitolo MotoGP per Enea

Nonostante non abbia sortito grande effetto, Enea ammette di avere riservato un occhio di riguardo al collega di marca. “È sempre difficile essere brillanti in quei momenti, da pilota si vuole ovviamente vincere. Quando combatti con un connazionale, con cui dovrai dividere il box l’anno prossimo e che è in corsa per il titolo, alcune idee sul futuro ti passano per la testa. Ho provato a fare la mia gara, siamo entrambi dei piloti molto forti. Non mi sono tirato indietro, ma avevo anche gli occhi puntati sul futuro“. Un futuro che inizierà già all’indomani della gara a Valencia, quando si terrà l’ultimo test MotoGP del 2022. “Dovrò adattarmi alla nuova moto e alla nuova squadra, le prime gare non saranno facili, ma mi sento pronto e competitivo“. Che effetto farà condividere la scatola con il campione del mondo? “Per me sarà una spinta in più per fare ancora meglio“.