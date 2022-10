MotoGP, Ramon Forcada: analisi e retroscena su Quartararo e Aprilia

Ramon Forcada, uno dei tecnici della MotoGP con più esperienza nel paddock, è uscito di scena insieme ad Andrea Dovizioso dopo il GP di Misano. Adesso il capotecnico catalano è entrato nello staff del Finetwork MIR Racing Team nel FIM Junior GP, ma il Motomondiale resterà la pagina più bella sua vita. A cominciare dall’avventura al fianco di Jorge Lorenzo che lo ha portato a vincere tre titoli mondiali.

Forcada su Fabio Quartararo

Pochi come lui conoscono la classe MotoGP, i suoi risvolti e retroscena, i segreti tecnici e i motivi celati dietro i ritardi tecnici. In un’intervista rilasciata a Nico Abad, l’ex capomeccanico Yamaha esordisce analizzando la moto di Fabio Quartararo, oltre che l’ultima grande prestazione a Sepang. “La Yamaha è rimasta un po’ indietro… La gara in Malesia di Fabio è stata spettacolare, ha nascosto il problema della moto proprio come Marc Marquez può nascondere i problemi della Honda“. Ramon Forcada conosce come le sue tasche la storia evolutiva della YZR-M1 avendo lavorato anche al fianco di Dovizioso e Morbidelli negli ultimi anni.

Problemi tecnici in casa Yamaha

Il campione francese sta pagando a caro prezzo la percorrenza di curva, dove fino allo scorso anno eccelleva rispetto alle rivali. Ma Ducati ha investito molto sull’aerodinamica e ottimizzato anche il turning, oltre a mantenere intatta la supremazia del motore e la velocità sui rettilinei. “Gli altri marchi hanno lavorato su molti dettagli che i giapponesi sono un po’ restii a inserire… Stiamo assistendo a un cambio di scena nel Mondiale forzato dai marchi europei“, in riferimento a Ducati e Aprilia che si stanno ergendo al vertice della MotoGP. “Quartararo non ha la moto perfetta, ma non l’ha mai usata come scusa – riporta il sito Motosan -. È l’unico dei cinque piloti Yamaha che ha saputo sfruttare quanto a disposizione. È un animale competitivo straordinario e sa come gestire i problemi della frustrazione. Dato che Morbidelli era davanti nel 2020, si è chiesto cosa ha sbagliato e [Fabio] ha deciso di andare dallo psicologo“.

Aprilia e il mancato titolo MotoGP

Ramon Forcada ha anche trattato il capitolo Aprilia. Dopo la vittoria di Aleix Espargarò in Argentina si erano aperti nuovi orizzonti, ma dopo il podio di Aragon qualcosa non ha più funzionato. Secondo l’ex tecnico della MotoGP sarebbero due i fattori determinanti. “La pressione per vincere e per essere avanti, soprattutto quando si tratta di una sorpresa. Questo, unito alla mancanza di maturità della squadra, li supera entrambi. Se unisci un pilota che non è abituato a lottare per un Mondiale e una squadra che non è ancora pronta, alla fine succede quello che succede“.