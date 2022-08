MotoGP, Ramon Forcada addio al paddock: lascia insieme a Dovizioso

Andrea Dovizioso correrà la sua ultima gara in MotoGP a Misano il 4 settembre 2022. E’ arrivato il momento dei saluti finali per il veterano forlivese, che dal giorno seguente si dedicherà esclusivamente al Motocross dopo 21 stagioni nel Motomondiale, 15 vittorie e un titolo iridato. Ma non sarà l’unico a salutare il paddock della classe regina, almeno per il momento. Infatti prepara le valigie anche Ramon Forcada, storico capotecnico che vanta oltre trent’anni ai box. Cal Crutchlow sostituirà il ‘Dovi’ dal GP di Aragon, al suo fianco ci sarà Silvano Galbusera (ex capotecnico di Valentino Rossi dal 2014 al 2019).

Forcada saluta il paddock MotoGP

La MotoGP perde un’altra figura storica come Ramon Forcada, ingegnere meccanico senza laurea, che ha lavorato al fianco di nomi prestigiosi come Alex Crivillè, Alex Barros, John Kocinski, Carlos Checa, Jorge Lorenzo (con cui ha vinto tre Mondiali), Maverick Vinales, Franco Morbidelli. L’ultimo è Andrea Dovizioso, dal primo giorno in difficoltà sulla M1, senza mai riuscire ad adattarsi a questa moto che non gli ha mai offerto una top-10 dall’esordio a Misano nel 2021. Peccato che le strategie Yamaha lo abbiano diviso da Morbidelli, con cui aveva instaurato un rapporto quasi osmotico, arrivando a chiudere al 2° posto la stagione 2020.

Misano quindi sarà l’ultima gara per il tecnico catalano Ramon Forcada, che non troverà spazio nella nuova struttura Aprilia RNF. Questo perchè la Casa di Noale preferisce piazzare i suoi uomini interni. Salvo sorprese dal mercato dei capo tecnico, non rivedremo più l’esperto Ramon: la vecchia generazione della MotoGP perde un altro pezzo da novanta. Con la squadra di Razlan Razali aveva firmato un contratto annuale che verrà risolto nei prossimi giorni. Dalla stagione 2023 RNF dovrebbe puntare su Miguel Oliveira e Raul Fernandez, ma le trattative non sembrano ancora definitivamente chiuse.