MotoGP, mercato piloti: l’ultima ‘bomba’ KTM prima della chiusura

Il mercato piloti MotoGP deve ancora assestare gli ultimi colpi, Honda, Tech3 e RNF prendono tempo prima di mettere nero su bianco e ufficializzare le loro intenzioni. Una sorpresa arriverà sicuramente dalla squadra satellite KTM di Hervé Poncharal, che ha già messo le mani sull’esperto Pol Espargarò, in sella alla sua amata RC16 dopo un difficile biennio con la Honda. Remy Gardner sembrava destinato a proseguire almeno per un altro anno in classe regina, invece per lui sembra non esserci più spazio. Non una buona pubblicità per la Casa austriaca che alleva i suoi “pulcini” investendo tempo e denaro e poi li brucia all’esordio, un po’ come avvenuto anche con Iker Lecuona (e Danilo Petrucci, anche se è un caso diverso).

Remy Gardner fuori dalla MotoGP

Durante il GP d’Austria il rookie Remy Gardner è stato lapidario: “Sembra che non ci sarà posto per la MotoGP per me la prossima stagione, KTM l’ha fatto di nuovo“. Il pilota australiano, che ha brillantemente conquistato il suo titolo nel 2021, con 5 vittorie e 12 podi, resta tagliato fuori dai giochi e rischia di non trovare una sistemazione neppure nel Mondiale Superbike. Gardner ha disputato finora 13 gare con una moto non competitiva, è al 23° posto assoluto in classifica piloti con soli 9 punti. Raul Fernandez, invece, ha risolto i problemi legali con KTM e ha abbassato la clausola da 900mila a 300mila euro. Una cifra più abbordabile per consentirgli di firmare con Rivola e Razali per il team Aprilia RNF.

Rebus Miguel Oliveira

A questo punto resta da capire chi affiancherà Pol Espargarò nel nuovo team GASGAS. Potrebbe salire dalla Moto2 Augusto Fernandez che nella middle class sta padroneggiando, oppure potrebbe ripensarci Miguel Oliveira a cui è stata avanzata una nuova offerta. “Non credo che Miguel correrà con noi nel 2023 perché ha firmato una lettera di intenti in Aprilia – ha spiegato Stefan Pierer a Speedweek.com – . Ora gli abbiamo assicurato che qui in Tech3 sarà un vero secondo team ufficiale in futuro, cosa che non sapeva quando gli abbiamo offerto il passaggio a Tech3 a maggio… Gli abbiamo offerto un nuovo contratto triennale perché avesse stabilità e costruisse il progetto GASGAS insieme a Pol. La palla è nelle sue mani”.

Honda tra Mir e Nakagami

Infine resta ancora da ufficializzare l’ingaggio di Joan Mir in Honda, ma sembra che la firma sia stata già apposta. Difficile comprendere i motivi del ritardato annuncio che lascia spazio a speculazioni. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia che il pilota Suzuki avrebbe trovato un accordo con RNF, ma si è rivelata infondata. Secondo fonti interne al paddock il campione MotoGP 2020 sarà al 100% un pilota HRC. Ritroverà il suo attuale compagno di box Alex Rins che ha firmato durante la pausa con il team di Lucio Cecchinello. Sembra possibile la riconferma di Taka Nakagami, ma dal Giappone ancora nessuna fumata bianca e Ai Ogura continua ad essere il nome sul taccuino.