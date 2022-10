Stefano Nepa, incidente da brividi in Moto3 a Sepang: ecco come sta

Penultimo GP della stagione 2022, anche a Sepang non è mancato un episodio che ha fatto tremare. Stavolta dobbiamo guardare alla Moto3, appena due giri dopo il via. L’incolpevole protagonista è Stefano Nepa, autore di un’ottima partenza e subito in lotta per il podio, prima di un violento highside. L’atterraggio in pista, proprio in traiettoria in curva 9, poteva finire veramente male… Ma gli altri piloti hanno davvero fatto magie per evitare il povero alfiere MTA.

Qui il video del pauroso incidente di Nepa

Non se l’è cavata con poco, visto che parliamo di fratture, ma dopotutto è andata bene. Stagione finita per Nepa, ma la crescita della seconda parte di campionato è un ottimo punto di ripartenza per il 2023. “Durante il GP in Malesia, Stefano è stato vittima un bruttissimo incidente durante il secondo giro di gara. Si è procurato la frattura biossea scomposta pluriframmentata di tibia e perone della gamba sinistra.” Queste le notizie arrivate attraverso un comunicato ufficiale, spiegando l’attuale situazione di Nepa.

“Al momento è ricoverato presso una clinica di Kuala Lumpur. Verosimilmente domani mattina verrà effettuato un primo intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione delle fratture. Successivamente verrà organizzato il rientro in Italia per il definitivo intervento, diretto dal dottor Michele Zasa della Clinica Mobile. Stefano osserverà tutte le necessarie cure mediche e riabilitative per tornare ancora più forte.”

