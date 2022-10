Max Biaggi, l’addio alla Moto3: “Per me è tempo di nuove sfide”

La notizia era nell’aria, soprattutto dopo l’annuncio del nuovo team Husqvarna Intact GP, ma ora c’è anche la conferma ufficiale. Il Max Racing Team, struttura guidata da Max Biaggi, lascia ufficialmente il Mondiale Moto3 a partire dalla prossima stagione. Dopo quattro anni nella classe minore del Motomondiale, tra momenti difficili e risultati di rilievo, come la doppietta di oggi a Sepang, il Corsaro dà per conclusa questa esperienza attraverso una nota comunicata non appena concluso il GP.

“Ora è tempo di nuove sfide” ha spiegato Max Biaggi, Team Owner di Sterilgarda Husqvarna Max Racing. “Una doppietta meravigliosa, dopo un periodo molto difficile, nel quale è stato necessario prendere decisioni sofferte.” Ricordiamo anche il licenziamento dei due meccanici per il più che discutibile comportamento verso Adrian Fernandez e, per uno dei due, anche il precedente del 2019 con Tom Booth-Amos. “Abbiamo iniziato il Mondiale Moto3 quattro anni fa e ogni anno abbiamo ottenuto almeno una vittoria. Nell’anno di esordio addirittura tre, come quest’anno. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di riportare alla vittoria tre piloti diversi e abbiamo portato alla prima vittoria un giovane pilota.”

“Tutto questo mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Siamo partiti da molto lontano e dopo pochi anni abbiamo messo in piedi una squadra vincente, ma ora per me è arrivato il tempo di nuove sfide.” Tra due settimane quindi cala il sipario per la squadra di Max Biaggi in classe minore. “Valencia rappresenterà l’ultima gara in Moto3 del Max Racing Team. Voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati. La mia passione è inesauribile e rappresenterà sempre il motore di nuovi traguardi con i quali misurarsi, già nel 2023.”

Foto: motogp.com