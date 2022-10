Moto3 e Moto2: doppio impegno Husqvarna nel 2023, ecco i piloti

Husqvarna Motorcycles sbarcherà anche in Moto2 con un team rinnovato. Si chiamerà LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, denominazione che assumerà anche in Moto3 a partire dal 2023. La conferma anche della fine della collaborazione tra Peter Öttl, ora team manager di questa rinnovata struttura, e Max Biaggi. Formazione totalmente rinnovata in classe intermedia, con Darryn Binder ‘in discesa’ dalla MotoGP ed il fresco campione europeo Lukas Tulovic, di ritorno nel Mondiale. In classe minore l’unica conferma è Ayumu Sasaki, autore di un 2022 decisamente da ricordare, il suo miglior anno mondiale. Accanto arriva l’esordiente Collin Veijer, interessante pilota olandese protagonista tra Rookies Cup e JuniorGP (compirà 18 anni il prossimo 19 febbraio).

Come accennato, Peter Öttl rimane team manager in Moto3, stesso ruolo che occupa fino alla fine di quest’anno nel Max Racing Team. “Siamo molto soddisfatti di continuare la collaborazione con Husqvarna” ha sottolineato Öttl. “Stavolta assieme anche a Jürgen [Lingg, team manager in Moto2], con un programma più ampio in classe intermedia. Ayumu rimarrà con noi e, dopo gli eccellenti risultati ottenuti in questo 2022, ci auguriamo che possa fare ancora di più nel 2023. Dall’altra parte arriva Collin, un pilota con grande potenziale e che continuerà a crescere.” Un pilota più esperto ed un giovane debuttante per essere protagonisti. John McPhee non sarà in Moto3 per limiti d’età, ignoto al momento il suo futuro.

“È un nuovo ed interessante passo per la squadra” ha dichiarato Jürgen Lingg, team manager in Moto2. “Un nuovo brand, nuovi piloti, una nuova direzione, con le moto che cambieranno colore. Siamo tutti molto motivati e convinti che queste novità ci spingeranno avanti.” Arriva Darryn Binder che, dopo un solo anno in MotoGP, scende in Moto2, categoria saltata e che ora avrà modo di conoscere. Accanto a lui una ‘vecchia conoscenza’: Lukas Tulovic ha disputato il 2019 con Kiefer Racing, andando a punti solo nel GP ad Assen. In seguito lo troviamo sia in MotoE che nell’Europeo Moto2, nel quale ha trionfato 10 giorni fa. Il ‘premio’ è il ritorno nel Mondiale nel 2023 per una sfida tutta nuova.