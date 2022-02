Moto2/Moto3, Test Jerez-2: day-1 a Ogura e Suzuki, occhio ad Acosta

Day-1 di test privati a Jerez con Ogura top Moto2 e Suzuki il migliore in Moto3. Ma si fa già vedere Acosta... I tempi di giornata.

Ad una settimana dai test privati per Moto2 e Moto3, ecco che le due classi sono ripartite. La pista è sempre quella di Jerez de la Frontera, la differenza la fanno i nomi presenti. Come quello di Pedro Acosta, che ha iniziato il suo processo di adattamento alla KALEX del team Ajo e sembra senza troppe difficoltà, oppure Romano Fenati, un interessante ritorno in middle class. In classe minore ecco David Salvador in azione al posto di Dennis Foggia, concentrato sul recupero fisico, ma c’è anche Ana Carrasco, che approfitta al massimo di questi giorni per riadattarsi ad una KTM. Più tanti altri: test dalle 10:00 alle 18:00 anche domani, intanto vediamo com’è andata oggi.

Moto2

Al comando per la classe Moto2 troviamo Ai Ogura con un 1:41.351, limando il crono di 1:41.466 realizzato una settimana fa dal compagno di box Chantra. Il record assoluto è lontano, più a tiro invece il record assoluto in gara, 1:41.313 di Sam Lowes. Da notare poi che a due decimi dalla vetta c’è Pedro Acosta, alla prima presa di contatto con la sua nuova moto e già autore di tempi piuttosto interessanti. Seguono altri due spagnoli, ovvero l’alfiere Speed Up Fermín Aldeguer ed il pilota Pons Aron Canet (qui i colori 2022), miglior italiano Alessandro Zaccone 5°. Ricordiamo che Augusto Fernández si è infortunato recentemente, ma eccolo in azione per saggiare se stesso e la moto, iniziando l’avvicinamento alla stagione 2022 con i suoi nuovi colori. Attivissimo in particolare Celestino Vietti, decimo di giornata con 81 giri a referto, seguito in numero dal rookie Sean Dylan Kelly con 79.

Moto3

Per quanto riguarda la classe minore, i tempi di riferimento sono il record in gara in 1:46.060 di Jaume Masiá ed il record assoluto in 1:44.988 firmato Andrea Migno. Il miglior crono odierno è di Tatsuki Suzuki, unico pilota ufficiale Leopard in questi test privati. Con il suo 1:45.976 è al di sotto del primo record, ma si ferma lontano dal 1:45.351 di sette giorni fa di Foggia, pur essendo l’unico a scendere sotto il muro di 1:46 in questa giornata. Segue Deniz Öncü, protagonista al mattino di una scivolata senza conseguenze, mentre in terza piazza ecco il sostituto di Foggia in questi test, David Salvador, ad oltre un secondo dal pilota giapponese. Il team KTM Ajo è in azione anche con Daniel Holgado, alla prima uscita Moto3 dell’anno dall’infortunio occorsogli di recente.

La classifica del day-1

Foto: Red Bull KTM Ajo