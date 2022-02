MotoGP, Valentino Rossi festeggia con il nuovo logo VR46

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi svela il nuovo logo per la stagione MotoGP 2022. La presentazione ufficiale della squadra e delle livree è fissata fra una settimana a Pesaro.

Ad una settimana dalla presentazione del nuovo team Mooney VR46 di Valentino Rossi viene presentato il nuovo logo. Un bel regalo di compleanno per il campione di Tavullia reduce dal primo test stagionale con la sua nuova Audi GT3 del team belga WRT tenutosi a Magny-Cours. Il 43enne ha girato a basse temperature con il bolide con cui affronterà il campionato Fanatec GT World Challenge Europe. Nel giorno del suo onomastico ha festeggiato in pista, menù a base di pasta servita in una confezione di cartone…

VR46 scalda i motori dopo i test MotoGP

Belle soddisfazioni sono arrivate dal suo team durante i test di MotoGP a Mandalika. Suo fratello Luca Marini ha concluso alla grande piazzando il terzo crono della classifica combinata, a due decimi dal best lap di Pol Espargarò. Nell’ultima giornata ha effettuato una simulazione di gara con la media al posteriore. Nel box predomina massima collaborazione con il team e il compagno di squadra Marco Bezzecchi, con cui ha girato in tandem per oltre venti giri.

Grande soddisfazione anche da parte del team manager Pablo Nieto, alle prese con una squadra alla prima esperienza MotoGP. “Luca è a ridosso dei più forti e Marco ha fatto un bello step ed è a meno di un secondo dai Top rider. Continuiamo così, non vediamo l’ora di svelare i nuovi colori del Team“. Appuntamento per il 24 febbraio alle ore 12:00, evento che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport. La scuderia di Tavullia sfoggerà i colori delle Ducati di Marini e Bezzecchi e delle Kalex di Vietti Antonelli per la Moto2. Presente il gruppo storico formato da Valentino Rossi e dai suoi storici e nuovi collaboratori.

La nuova sfida di Luca Marini

Gara di esordio in Qatar per il team Mooney VR46, nell’attesa si pianifica ogni dettaglio al meglio. Anche dal punto di vista commerciale, con il lancio del nuovo logo. Dopo la presentazione sarà il momento di tirare le prime somme, in un campionato che si preannuncia imprevedibile. “Non sarà facile. Sarà sicuramente una stagione difficile per tutti“, ha avvertito Luca Marini. “Tutti hanno una bici fantastica quest’anno. Dal primo all’ultimo… Non c’è più alcuna differenza tra le moto e le case“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1