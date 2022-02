Moto2/Moto3, Test Jerez: conferme Chantra-Foggia nel day-2

Conclusi i due giorni di test privati a Jerez. I leader Moto2 e Moto3 del day-1 si ripetono anche oggi, tutti i tempi di giornata.

Si chiudono oggi i due giorni di test privati a Jerez de la Frontera. Prove molto utili per i ragazzi Moto2 e Moto3, che continuano il loro processo di avvicinamento alla stagione 2022. Ma sono turni utili in particolare per gli esordienti: in middle class Zaccone, Salac, Alcoba, Van Der Goorbergh, in classe minore Odgen, Whatley, Ortolá, Aji, Furusato, Bartolini, Bertelle. Oltre ad Ana Carrasco, di ritorno sei anni dopo la fine del ‘primo capitolo’. Non dimenticando anche i cambi di moto e/o team, oppure ripartenze da infortuni, come per il duo Italtrans. Come detto quindi due giornate importanti per il nuovo anno mondiale, vediamo i tempi di oggi.

La Moto2

Per la classe intermedia segnaliamo in primis lo stop dopo appena cinque giri per Sam Lowes. Il britannico di Marc VDS infatti sta lottando con la tendinite al polso sinistro, che ha portato anche ad una caduta. Di qui la decisione quindi di fermarsi anzitempo e riposare per arrivare nelle condizioni migliori possibili ai test ufficiali a Portimao, in programma nei giorni 19-21 febbraio. Nonostante tutto è rimasto a lungo al comando della classifica, prima di essere sopravanzato da svariati piloti. Come ieri, spicca in particolare il duo Honda Team Asia: Somkiat Chantra infatti si riprende la prima piazza, stavolta chiudendo vicinissimo al record in gara (1:41.313, Sam Lowes). Il collega Ai Ogura è ad appena 35 millesimi, segue Marcel Schrötter in terza posizione. Da sottolineare i tanti giri messi a referto da Tony Arbolino, ben 100!

Moto3 e Supersport

Il piccolo infortunio ad un piede di inizio gennaio, dal quale sta ancora recuperando, continua a non fermare Dennis Foggia. Al comando nel day-1, replica in questa seconda ed ultima giornata di test privati a Jerez, chiudendo come migliore della Moto3 e con un riferimento cronometrico molto interessante. Scende ben al di sotto del record in gara (1:46.060, Jaume Masiá) ed è a circa quattro decimi dal record assoluto, ricordiamo un 1:44.988 stampato da Andrea Migno. È proprio l’italiano di Snipers a chiudergli alle spalle, mentre in terza piazza c’è la CFMoto/KTM di Carlos Tatay, sempre protagonista nei test privati fin qui svolti. Infine, non dimentichiamo il duo Evan Bros del Mondiale Supersport. Lorenzo Baldassarri in particolare si tiene anche oggi in alto nella classifica complessiva e con un crono niente male. Vicinissimo ieri al record SSP in gara (1:42.329, Aegerter), oggi se lo lascia alle spalle e manca di poco il record assoluto, un 1:41.775 appartenente a Krummenacher dal 2019.

La classifica del day-2

