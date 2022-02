Moto2: Canet, Navarro e le KALEX per le speranze iridate di Sito Pons

Pons Racing ha presentato ufficialmente la formazione e la livrea delle due KALEX. Grandi speranze riposte in Aron Canet e Jorge Navarro.

Aron Canet, Jorge Navarro e due KALEX per il team capitanato da Sito Pons. Basta questo per affermare le grandi ambizioni con cui la struttura FlexBox HP 40 affronta la stagione Moto2 2022. Una line-up totalmente rinnovata per un solo obiettivo: lottare per il titolo della classe intermedia e conquistarlo. L’ex Aspar Team si presenta in forma, lo spagnolo ex Speed Up invece ha avuto tutto il tempo per recuperare da un infortunio accusato nel corso dei test privati a novembre. Il rinnovato ed ambizioso progetto prende il via oggi con la due giorni di prove private a Jerez de la Frontera.

“L’inizio di una nuova stagione che può essere molto positiva” è il primo commento di Aron Canet. Riguardo i test di oggi e domani, “Dobbiamo seguire il programma per arrivare il più preparati possibile al Qatar, imparando il comportamento della nuova moto.” Ricordiamo infatti che sia lui che il nuovo compagno di box hanno guidato le Speed Up/Boscoscuro fino all’anno scorso. “Per me sarà un campionato molto importante” ha aggiunto Jorge Navarro. “Non vedo l’ora che arrivi il primo GP, sono sicuro che ci attende una grande stagione.”

Non meno carico il boss Sito Pons, che ripone grandissime speranze nella sua rinnovata formazione. “Seguiamo entrambi da anni e sappiamo bene quanto sono veloci” ha sottolineato. “Hanno esperienza del Campionato del Mondo, hanno ottenuto vittorie e podi sia in Moto3 che in Moto2. Noi siamo certi di poter fornire loro ciò di cui hanno bisogno per lottare per il titolo. Sono sicuro che arriveranno tanti successi sia con Aron che con Jorge, puntando insieme a quello che è il nostro obiettivo: diventare campioni a fine stagione.”

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1