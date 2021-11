Moto2: Jorge Navarro, frattura del malleolo nei test a Jerez

Jorge Navarro infortunato nel corso dei test privati a Jerez. Il pilota Pons Racing ha riportato la frattura di un malleolo.

Il primo assaggio di 2022 non è andato esattamente come previsto per Jorge Navarro. Il neo pilota Pons Racing, di nuovo in sella ad una KALEX dopo tre anni con Speed Up/Boscoscuro, è incappato in un incidente nel corso dei test privati Moto2, di scena in questi giorni a Jerez. La conseguenza è stata la frattura del malleolo della gamba sinistra. La sua prima uscita con i nuovi colori (accanto al nuovo compagno di box Aron Canet) quindi si è conclusa con un infortunio. Domani effettuerà tutti i controlli del caso, per valutare le prossime mosse.

Per lui oggi 46 giri a referto con un miglior crono di 1:43.718, a circa due secondi dal capoclassifica Vietti. Domani i test continueranno ancora per alcune squadre, per il pilota di Valencia invece c’è la riabilitazione in vista della sua sesta stagione in Moto2. “Non è stato l’inizio che ci sarebbe piaciuto” ha scritto sui suoi canali social Jorge Navarro, allegando la foto in alto. “Ma torneremo più forti a febbraio. Ora devo solo pensare al recupero ed al riposo. Domani a Barcellona svolgeremo tutti i controlli con l’equipe del dottor Mir per capire come sistemare la frattura del malleolo.”