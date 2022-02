Moto2/Moto3: secondo round di test privati a Jerez, assente Foggia

Moto2 e Moto3 di nuovo a Jerez per due giorni di test privati. Vari italiani presenti in classe intermedia, non ci sarà Dennis Foggia.

Periodo di test per il Motomondiale, si torna di nuovo a Jerez nei giorni 16-17 febbraio. Protagoniste sempre le categorie Moto2 e Moto3, tra chi riprende da quanto fatto nei giorni scorsi sempre sulla pista andalusa, chi si rivede dai test privati a Valencia, chi invece realizzerà la sua prima uscita ufficiosa del 2022. Sta di fatto che il circuito intitolato ad Angel Nieto ospiterà nuovamente parecchi piloti e team, determinati ad approfittare al massimo di queste prove per prepararsi alla stagione mondiale 2022. Vediamo chi ci sarà.

Moto2

Iniziamo dalla middle class, in primis dalla struttura vicentina Speed Up con la sua nuova formazione, gli attesi Romano Fenati e Fermín Aldeguer. Primi test ufficiosi del 2022 anche per l’American Racing Team, con la conferma Cameron Beaubier e l’esordiente Sean Dylan Kelly, idem per Aspar Team con il ritrovato Jake Dixon accanto ad Albert Arenas. Occhi puntati anche su Red Bull KTM Ajo con l’iridato Moto3 in carica Pedro Acosta, da valutare Augusto Fernández convalescente da un infortunio. Si vedrà anche il Mandalika SAG Team con Bo Bendsneyder ed il rookie Gabriel Rodrigo, infine ecco Pons Racing con la nuova line-up, Aron Canet e Jorge Navarro.

Di quelli che invece abbiamo già visto, ecco il VR46 Racing Team con Celestino Vietti e Niccolò Antonelli, di nuovo in azione dopo i test a Valencia. Replicano dopo Jerez-1 invece Gresini Racing con Alessandro Zaccone e Filip Salac, Italtrans Racing Team con Lorenzo Dalla Porta e Joe Roberts, Yamaha VR46 Master Camp con Manuel González e Keminth Kubo. Più Honda Team Asia con Ai Ogura e Somkiat Chantra, infine rivediamo anche RW Racing GP con Barry Baltus e Zonta Van Den Goorbergh.

Moto3

Rappresentanza ovviamente anche per la Moto3, con un’assenza di peso per i nostri colori. Dennis Foggia, top dei test di pochi giorni fa, non ci sarà per continuare il recupero dalla lesione al piede riportata ad inizio gennaio. Leopard Racing schiera comunque due piloti: accanto a Tatsuki Suzuki ecco David Salvador, giovane spagnolo inizialmente dato nel mondiale con BOE prima dell’ufficializzazione di Ana Carrasco. Ci sarà anche lei a Jerez, assieme al compagno di box David Muñoz ed alla squadra recentemente presentata. Prima uscita stagionale per Aspar Team con i confermati Sergio García ed Izan Guevara, replicano invece Deniz Öncü ed Adrián Fernández per KTM Tech3, idem Mario Suryo Aji e Taiyo Furusato. KTM Ajo invece sarà con Jaume Masiá, Daniel Holgado continua il recupero da un pesante infortunio accusato in questo periodo.

Foto: Circuito de Jerez