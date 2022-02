BOÉ SKX apre ufficialmente il suo 2022. Nuovi colori per una line-up rinnovata: ecco presentati Ana Carrasco, David Muñoz e Gerard Riu.

Nuovi colori per una squadra totalmente rinnovata. La Sala Odiseo (Murcia) ha ospitato la presentazione del team BOÉ SKX, che ha così svelato la livrea delle sue KTM, assieme ai suoi piloti Moto3 in questo 2022. Anno del ritorno di Ana Carrasco, che dopo l’avventura 2013-2015 è pronta a scrivere il secondo capitolo della sua esperienza in entry class. Ma si tratta anche dell’esordio dello spagnolo David Muñoz, anche se in ritardo, visto che raggiungerà l’età minima solo a stagione in corso. Fino a quel momento correrà Gerard Riu, terzo pilota della squadra con alle spalle una wild card mondiale (Aragón 2019).

Serata che ha visto tra i protagonisti anche Jorge Lorenzo, testimonial del progetto. Ma non finisce qui, dato che la squadra sarà presente anche in altri campionati. Il team BOÉ SKX Cardoso Racing (grazie alla collaborazione con Cardoso Racing) schiererà lo spagnolo-argentino Marco Morelli nel Mondialino Moto3 del FIM JuniorGP, come si chiama ora l’ex FIM CEV Repsol. La collaborazione ci sarà anche in ESBK e con il ceco Filip Rehacek come portacolori. Chiaramente però gli occhi sono puntati in particolare sull’avventura mondiale e sulla ‘ragazza terribile’ di ritorno nel Campionato del Mondo: un progetto dalle grandi ambizioni.

Foto: BOE Motorsport