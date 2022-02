Moto2 e Moto3 a Valencia: Lowes e Tatay comandano il day-2

Si chiudono i due giorni di test privati al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Tutti i tempi Moto2 e Moto3 registrati oggi.

Il Circuit Ricardo Tormo di Valencia è anche oggi in pieno fermento. Varie squadre Moto2 e Moto3 continuano infatti la due giorni di test privati organizzata da Marc VDS, che si conclude proprio oggi per riprendere a Jerez de la Frontera. Nei giorni 8-9 febbraio infatti svariati rappresentanti delle due classi minori saranno in azione sul tracciato andaluso, altri due giorni importanti di test privati in avvicinamento a quelli ufficiali della seconda metà del mese a Portimao (19-21 febbraio). Ma vediamo intanto com’è andata oggi.

Non c’è oggi il trio Honda Team Asia, ovvero Ai Ogura e Somkiat Chantra (Moto2) più Taiyo Furusato (Moto3). Attivissimi invece tutti gli altri ragazzi visti in azione già da ieri (qui i tempi del day-1). Guardando in middle class, Sam Lowes non fa meglio del leader del venerdì Chantra, ma è comunque in vetta oggi con un 1:35.705, seguito dagli italiani Tony Arbolino e Celestino Vietti, più il rookie Manuel González 4°. Per la Moto3 svetta ancora Carlos Tatay, che lima di circa 8 decimi il suo best lap di ieri. L’alfiere PrüstelGP chiude davanti a Ryusei Yamanaka ed a Deniz Öncü.

La classifica finale del day-2

Foto: Elf Marc VDS-Circuit Ricardo Tormo