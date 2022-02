Moto2 e Moto3 in azione, tutti i tempi del primo giorno a Valencia

Chiusa la prima giornata di test privati a Valencia per alcuni piloti Moto2 e Moto3. Ecco i tempi realizzati dai ragazzi delle due categorie.

Prima giornata completata per i ragazzi Moto2 e Moto3 in azione oggi e domani sul Circuit Ricardo Tormo. Tanti piloti hanno iniziato a ‘togliersi la ruggine’ tornando in sella alle rispettive moto e dando ufficialmente il via alla preparazione per il 2022. Temperature attorno ai 20° C e cielo soleggiato per aprire questa due giorni di attività verso il nuovo anno mondiale. Da segnalare anche svariati volti nuovi, che certo colgono ogni occasione per arrivare pronti al grande debutto. Oltre alla presenza “extra” dello svizzero Angelo Tagliarini, da giorni in azione sulla pista valenciana.