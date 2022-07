Moto2: Acosta sugli scudi, gli spagnoli fanno il vuoto. I rookie dopo 11 GP

Categoria Moto2 che quest’anno ha una decina di piloti al debutto. La maggior parte di questi arriva dalla Moto3, altri invece stanno affrontando una bella sfida da ‘esterni’, ovvero da altri campionati. A metà stagione comanda l’atteso protagonista, Pedro Acosta, con un buon vantaggio su altri tre suoi connazionali. Senza farsi mancare alcune sorprese in queste prime posizioni… Dei nostri due italiani, Alessandro Zaccone compare in zona punti, ancora a quota zero invece Niccolò Antonelli. Vediamo in generale come sono andati gli esordienti finora.

Pedro Acosta

Primi tre GP in zona punti, seguono quattro zeri consecutivi, fino all’esplosivo fine settimana italiano. Il campione Moto3 in carica, già in evidenza da esordiente, ha piazzato il primo acuto stagionale, un primo trionfo Moto2 che è un pezzo di storia, visto che ha riscritto il record di precocità di Marc Márquez. Nel GP di Germania è ancora sul podio per completare la doppietta di squadra assieme a Fernández, ma la sua grande crescita si ferma qui. Prima della tappa ad Assen è incappato in un incidente in allenamento, fratturandosi una gamba. Un altro zero, ma cambia poco: comanda la classifica degli esordienti con 75 punti, 36 in più del primo degli inseguitori.

Manuel González

A seguire c’è un ex Mondiale Supersport, alle prese quindi con una sfida ancora più impegnativa. L’iridato SSP300 2019, dopo due ‘prove’ da sostituto l’anno scorso (senza punti), si sta comportando piuttosto bene. Nessun ritiro per incidenti nella sua tabella di marcia finora, a referto comunque quattro piazzamenti fuori dai punti. Compensati però dal 14° posto in Argentina, diventato 13° in Texas, per poi assicurarsi una settima piazza nel complesso Gran Premio del Portogallo. In Francia ed in Germania è appena fuori dalla top ten, doppia P9 invece tra Catalunya e Paesi Bassi. Piazzamenti che lo tengono al secondo posto tra gli esordienti con 39 punti.

Alonso López

Arriviamo ad un pilota dell’Europeo Moto2 nel 2021, arrivato solamente nel 7° GP dell’anno dopo il divorzio di Speed Up da Romano Fenati. Dopo quattro sostituzioni per infortuni (Yari Montella e Hector Garzó) l’anno scorso, ha iniziato dal GP di Francia la sua prima ‘mezza stagione’ in classe intermedia nel Motomondiale. A Le Mans è arrivato uno zero, in seguito però il giovane spagnolo s’è fatto ben vedere anche tra prove libere e qualifiche. Ha ottenuto due ottavi posti in Italia ed in Catalunya, è poi 7° in Germania, infine chiude col 6° posto ad Assen la prima parte di 2022. López occupa già il terzo posto tra gli esordienti con 35 punti a referto.

Jeremy Alcoba

Forse un po’ più in sordina dei colleghi citati, ma non si può dire che il pilota ex Moto3 si stia comportando male, tutt’altro. Nessun ritiro per incidenti in gara, pur con quattro piazzamenti fuori dai punti a referto. Spiccano però in particolare i due sesti posti conquistati negli appuntamenti in Texas ed in Portogallo, finora le sue uniche top ten. Alcoba completa il quartetto di rappresentanti di una scuola spagnola che continua a sfornare piloti interessanti. È l’ultimo dei quattro esordienti iberici con 33 punti accumulati finora.

Filip Salac

A seguire ecco il primo rappresentante del team Gresini, in arrivo anche lui dalla Moto3. Non è un esordio facile per lui, come dimostrano i sei zeri messi a referto nei primi undici Gran Premi Moto2. Il suo miglior risultato è arrivato nell’ultimo round prima della pausa, un 10° posto arrivato nell’appuntamento ad Assen. Piazzamento che l’ha spinto in quinta posizione tra gli esordienti con 14 punti finora conquistati.

Gabriel Rodrigo

Il pilota argentino non è stato particolarmente fortunato per quanto riguarda il suo esordio in Moto2. Dopo pochi round ecco una lesione alla spalla destra, una situazione peggiorata ancora di più in seguito ad un importante incidente occorsogli nella tappa in Italia. Da allora si è fermato, optando poi per lo stop definitivo in questa stagione: servono un intervento ed un lungo recupero, puntando al ritorno nel 2023. Il suo unico piazzamento a punti è stato il 10° posto ottenuto a Portimao, che vale i sei punti per questa stagione da rookie.

Alessandro Zaccone

A quota sei c’è anche l’unico italiano presente in zona punti tra gli esordienti di questo 2022. Il secondo pilota di casa Gresini ha un passato nell’Europeo Moto2 ed in MotoE, approdando nel Mondiale da esordiente assoluto della categoria. Non è un adattamento facile, non l’hanno aiutato anche alcuni problemi tecnici in questi primi 11 GP disputati. Due i piazzamenti a punti finora, il migliore è l’11° posto ottenuto a Jerez.

Keminth Kubo

Prima stagione completa nel Mondiale Moto2, ma non è certo semplice per il rookie giappo-thailandese. Le difficoltà certo non sono mancate, a cominciare da problemi di visto che gli ha impedito di disputare la tappa in America. In seguito ci sono anche alcuni problemi fisici che lo tengono fermo a Jerez ed a Le Mans. Infine, durante il GP in Italia, gli viene comunicato il grave lutto familiare la mattina della gara: la disputa, per poi saltare il GP successivo. Una stagione quindi dura, in cui spicca un unico piazzamento a punti, la P12 conquistata in Portogallo che vale quattro punti mondiali.

Sean Dylan Kelly

Il campione MotoAmerica Supersport in carica è l’ultimo della lista per quanto riguarda i piloti a punti. Sulle orme del percorso del collega Beaubier, il giovane pilota di Hollywood sta affrontando una sfida decisamente impegnativa dopo la ‘prova’ a Valencia 2019 da sostituto. Anche per Kelly finora è arrivato un solo piazzamento in zona punti, precisamente il 13° posto arrivato in occasione della tappa a Portimao. Finora quindi vanta tre punti iridati in questo suo primo anno Moto2.

Zonta van den Goorbergh e Niccolò Antonelli

Completano la classifica due ragazzi che la zona punti non l’hanno ancora vista in questa stagione di debutto. Zonta van den Goorbergh è arrivato nel Mondiale direttamente dall’ex CEV Moto3, davvero un grande salto per un pilota. Il 17° posto ottenuto in Francia è attualmente il suo miglior piazzamento. Fuori dalla zona punti anche il secondo italiano all’esordio, Niccolò Antonelli. Un’annata difficile e con anche qualche problemino fisico per il pilota VR46, tanto che si parla di un possibile addio a fine 2022… Il miglior piazzamento finora è il 17° posto del GP in Portogallo.

Foto: motogp.com