Moto2: Gabriel Rodrigo deve operarsi, il suo 2022 è già finito

Finale di stagione prematuro per Gabriel Rodrigo, quest’anno all’esordio in Moto2. L’alfiere SAG Racing Team si deve fermare e non solo per qualche GP, ma fino alla fine del campionato. Troppi problemi alla spalla destra lesionata da qualche round, situazione peggiorata ancora di più col botto in Italia. Serve un intervento per sistemarla, ma questo vuol dire che il suo primo anno in Moto2 s’è già concluso.

La comunicazione arriva dalla squadra in questa domenica mattina del Gran Premio di Catalunya. “Gabriel Rodrigo salterà il resto della stagione. Si sottoporrà ad un intervento per sistemare l’infortunio alla spalla destra e non disputerà il resto del campionato per recuperare perfettamente.” SAG Racing Team quindi riavrà il suo pilota argentino solo nel 2023, da vedere chi sarà il sostituto per il resto dell’anno.

Foto: SAG Racing Team