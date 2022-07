Motomondiale: Migno e Antonelli verso l’addio?

La VR46 Riders Academy verso il ricambio generazionale. Sono voci di paddock, non confermate, ma pare che Andrea Migno e Niccolò Antonelli nel 2023 rischino di essere anche fuori sia dalla VR46 Academy che dal Motomondiale. Niccolò ha avuto un infortunio dietro l’altro e sembra per lui non ci sia spazio nel team Fantic, squadra che con ogni probabilità prenderà il posto della VR46 in Moto2. Il team veneto pare deciso a puntare su Celestino Vietti e su un pilota attualmente nella top 10 del Motomondiale. Sembra che Nicco non abbia particolari richieste e dovrà orientarsi verso l’universo delle derivate di serie.

La Supersport potrebbe essere affollata nel 2023

Il Mondiale Supersport ultimamente è il paracadute degli ex Motomondiale. L’ambiente è molto sereno, non ci sono pressioni, si divertono, fanno quasi sempre risultati ed in più hanno la possibilità di approdare poi al Mondiale Superbike. Gli ex Moto3 e Moto2 non stanno prendendo in considerazione invece il CIV Superbike perché ritengono che non abbia abbastanza appeal e non offra prospettive.

Pare quindi che Niccolò Antonelli possa essere propenso a raggiungere gli altri ex Moto2 nel Mondiale Supersport.

Andrea Migno quest’anno non sta andando male, ha vinto la prima gara, è salito sul podio in America ma pare che questi piazzamenti non siano sufficienti per salvargli il posto nella VR46 Academy e nel Motomondiale. Rischia di andare anche lui in Supersport, sempre che non faccia un finale di stagione pirotecnico e riesca quindi a conservare il posto nel mondiale.

Tra i piloti che potrebbero trovarsi fuori, e passare eventualmente in Supersport, c’è anche Lorenzo Dalla Porta che potrebbe essere destinato a dover lasciare la sua sella in Italtrans a Denis Foggia. Neanche il pilota toscano ha tante richieste nell’universo dei GP, a parte forse qualcosa dalla Moto3.

C’è chi dice no alle derivate di serie

Romano Fenati spera di trovare ancora posto in Moto2, in ogni caso, al momento, pare non sia interessato alla derivate di serie. Tra l’altro, il suo ex team, Speed Up, ha confermato per il 2023 i suoi piloti attuali. Mattia Pasini pare stia trattando con SAG per finire la stagione in Moto2 al posto di Rodrigo e stia cercando una sella per l’anno prossimo. La Superbike può attendere.

Foto: MotoGP.com