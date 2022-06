Moto2, Fantic-VR46 affare (quasi) fatto: Vietti primo pilota?

Work in progress alla Fantic Racing. La squadra, capitanata da Stefano Bedon, fa sul serio e sono sempre più insistenti le voci che la vedono al via del prossimo Motomondiale classe Moto2 con due Kalex.

Fantic nel Motomondiale

Manca ancora l’ufficialità ma molto probabilmente il team veneto prenderà il posto della VR46. La squadra di Tavullia è sì in testa alla classifica con Celestino Vietti, a pari punti con Fernandez, tuttavia appare sempre più concentrata sulla MotoGP. I budget non sono infiniti neppure nei top team. Sembra che a Tavullia vogliano veicolare tutte le risorse economiche sulla MotoGP, dove il team è in forte crescita e sta già raccogliendo grandissime soddisfazioni quali il secondo posto con Bezzecchi. La classe di mezzo, d’altra parte, non appare come la priorità della VR46 ed i rumors sulla chiusura non sono certo privi di fondamento.

Fantic eredita Vietti

La Fantic Racing è nuova ma fondata su basi molte solide, a partire proprio dalla casa madre che costruisce moto dal 1968. Il marchio è già molto presente nel settore fuoristrada, in particolare alla Dakar, nel Mondiale MX e nelle varie competizioni internazionali off-road. Tra i dirigenti Stefano Bedon, nel motomondiale da oltre vent’anni e con all’attivo ottimi risultati conquistati con il team Snipers. Ancora non è dato sapere quali saranno i piloti ma la squadra, appoggiata ad una casa ufficiale, punta in alto. Uno di questi potrebbe essere Celestino Vietti che a quanto pare non salirà in MotoGP a causa dell’esubero di piloti nella classe regina. Al suo fianco la Fantic cercherà di avere un pilota tra i primi dieci dell’attuale classifica.