MotoGP, Bezzecchi da favola: Valentino Rossi invia un messaggio

Marco Bezzecchi si è guadagnato la MotoGP a suon di podi e vittorie in Moto3 e Moto3, ottenendo il 3° posto finale come miglior risultato in entrambe le classi. A qualcuno sembrava forze azzardato promuoverlo in classe regina, ma il 23enne allievo di Valentino Rossi ci ha messo poco a dimostrare di che pasta è fatto. Prima top-10 in Argentina, poi a Jerez, l’aria di casa del Mugello lo ha spinto fino al 5° posto, molto veloce e aggressivo nel giro secco, in netta crescita gara dopo gara. Prima della pausa estiva ha centrato il primo podio MotoGP ad Assen, una pista non certo casuale per chi si allena con il Dottore che qui ha vinto il suo ultimo Gp nel Motomondiale.

Il messaggio di Valentino Rossi

In una domenica pomeriggio da incorniciare per i ragazzi di Tavullia non poteva certo mancare il messaggio di Valentino Rossi. “Pecco Bagnaia e Bez primo e secondo in MotoGP ad Assen, una giornata indimenticabile, grazie al loro talento ed al grande lavoro di tutti in Academy, nel team VR46 e Ducati Corse. Oggi godiamo, siamo sul tetto del mondo“. L’obiettivo di Marco Bezzecchi era di salire sul podio entro la fine della stagione, l’ha centrato a metà campionato, anche per merito del disastro compiuto da Fabio Quartararo al 5° giro, che ha spinto nella ghiaia anche Aleix Espargarò. Ma il pilota di Rimini si è fatto trovare pronto alle loro spalle, facendo a sportellate con Jack Miller e Jorge Martin. “Volevo stare con i primi, sentivo di potercela fare. Poi Fabio ha fatto quell’errore, io mi sono trovato la porta aperta e ho provato ad andare via con Pecco“.

Primo podio in MotoGP

Un podio dal sapore magico perché insieme a lui sale anche l’amico Pecco Bagnaia, collega di vita e allenamenti al Ranch di Valentino Rossi, su piste e sterrati del Centro Italia. Sembra quasi un sogno che si avvera, anche per il team Mooney VR46 che esordisce in MotoGP e si sta togliendo già qualche soddisfazione. “Sono felice di aver fatto il podio insieme a lui – ha detto Bezzecchi -. Pecco merita tutto, è sempre forte ed è stato bravo a tornare su dopo dei momenti difficili. E poi, fare il giro con la bandiera di Vale, sarà stato contentissimo, non vedo l’ora di parlargli“. Un altro segno del destino: Marco è il 46° pilota italiano a salire sul podio della Top Class. Primo podio da capotecnico anche per Matteo Flamigni, storico telemetrista di Valentino Rossi…

Vittoria prossimo obiettivo

Il podio è arrivato prima del previsto per Marco Bezzecchi che adesso deve alzare l’asticella dei sogni, ma sognando si arriva ai grandi traguardi. Ha fame, ambizione, sensibilità, un retroterra atletico e professionale di altissimo livello, un team giovane ma esperto: tutti gli ingredienti giusti per credere nella vittoria. “La sogno ovviamente, ma non voglio che questo risultato mi porti a fare più errori. Se c’è la possibilità di vincere sono il primo a provarci, ma non voglio fare un passo troppo lungo“. Nel parco chiuso di Assen il caloroso abbraccio di Bagnaia, i due compagni di stanza a Tavullia e di marca festeggeranno insieme, in attesa di ricevere i complimenti personali di Valentino Rossi al rientro. “Sono felice per lui e per la sua squadra, penso che festeggeremo insieme“, ha commentato Pecco. “Certo sarebbe bello avere Bez nella mia squadra…”.

Foto di Valter Magatti