Luigi Taveri MotoGP Legend in Austria, il campione dal record unico

In occasione del GP d’Austria, un altro nome entrerà nella lista delle MotoGP Legends. Parliamo di Luigi Taveri, il grande pilota svizzero vincitore di tre titoli mondiali negli anni ’50-’60, nonché detentore di un record unico nella storia del Motomondiale… Un campione di un tempo, protagonista con i marchi italiani MV Agusta, Moto Guzzi, Ducati, ma anche con MZ, Kreidler, AJS, Norton, Honda. Il riconoscimento in seguito all’inserimento nella Hall of Fame del Motomondiale verrà dato alla sua famiglia, vista la sua scomparsa nel 2018 a 88 anni.

Tre volte campione

Classe 1929, Luigi Taveri non inizia su due ruote. Il suo percorso motoristico infatti comincia nel 1947 come passeggero del fratello Hans nei sidecar, le mitiche tre ruote un tempo parte dell’allora Campionato del Mondo di velocità. Proprio in questa categoria avviene il suo debutto mondiale due anni dopo disputando il GP di casa a Bremgarten: è 8°, secondo il punteggio dell’epoca fuori dai punti. Inizia poi a correre in moto e “debutta” nuovamente nel Mondiale nel 1953, stavolta in 350cc. Sono gli anni in cui si possono disputare più categorie contemporaneamente e per Taveri non è diverso. I primissimi punti mondiali arrivano nel GP di Francia del 1954: categoria 500cc, chiude 4° a Reims con Norton. Per il primo podio, che è anche la prima vittoria, basta aspettare un altro anno: GP di Spagna 1955 a Montjuïc, trionfo con MV Agusta in 125cc. Da lì è tutto in discesa, con tre consacrazioni iridate assieme a Honda nella ottavo di litro: 1962, 1964 e 1966, anno del suo ritiro.

Redman-Taveri-Takahashi, 1963. Foto: Anefo/Nationaal Archief

Il record imbattibile

Abbiamo citato tre categorie, ma Taveri, tra gare uniche e stagioni intere, non ha corso solamente in quelle. Ricapitoliamo, partendo dalla 350cc in cui lo troviamo negli anni 1953, 1954, 1958, 1963. È presente in 500cc solamente nel 1954, mentre negli anni ’60 è attivo anche (ma non solo) in 50cc, precisamente tra il 1962 ed il 1966. Contiamo parecchie presenze anche in 250cc tra il 1954 ed il 1964, ma è in 125cc che si esprime al meglio, come dimostrano le tre corone mondiali. È uno dei pochissimi di sempre ad essere andato a punti in tutte le categorie, ma c’è una particolarità che lo rende unico. Dopo il GP del 1949 in sidecar, Taveri ci ha riprovato nel 1954 e sempre in Svizzera: chiude 6° ed arriva così il risultato storico. Quel punto conquistato nelle tre ruote lo rende l’unico pilota del Campionato del Mondo ad essere andato a punti in tutte le categorie storiche.

MotoGP Hall of Fame

Un pilota quindi che ha lasciato un segno nel Motomondiale, per il quale riceverà il giusto riconoscimento in Austria. “Chi ricorda Luigi sa che sarebbe rimasto in piedi con un grande sorriso sulla faccia, alla ricerca delle parole giuste. Siamo emozionati per questo onore” è stato il commento della famiglia Taveri. Il nome del campione svizzero si unirà ad una lunga lista, che comprende leggende di varie epoche del Campionato del Mondo. A partire da Giacomo Agostini, per poi continuare con Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood. Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Freddie Spencer. John Surtees, Randy Mamola, Kork Ballington, Carlo Ubbiali, Stefan Dörflinger, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Jorge ‘Aspar’ Martinez. Fino a Daijiro Kato, Marco Simoncelli, Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Max Biaggi. Una grande emozione per la famiglia Taveri:

Foto: motogp.com