Storie di Moto: Tanti ci provano ma John Surtees è stato iridato anche in F1

Suggestioni del passato, dell’epoca eroica del motorsport, degli arbori della mobilità a motore. Un secolo fa tanti piloti correvano sia in auto che in moto. Tazio Nuvolari conquistò dei risultati eccezionali sulla Norton e sulla Bianchi prima di diventare una leggenda dell’automobilismo. All’epoca però il motomondiale ancora non c’era. Nella storia del motorsport c’è stato solo un pilota in grado di vincere almeno un titolo iridato sia in Formula 1 che nel motomondiale: John Surtees.

Il pilota inglese, così come “il Mantovano volante” corse con le Norton prima di passare alle MV Agusta.

Cresciuto in una famiglia di appassionati di motori, Surtees vinse una gara in sidecar insieme a suo padre a 14 anni. In quell’occasione mentì sull’età ma poi lo squalificarono poiché era troppo giovane. A 17 anni, nel 1951, Surtees sorprese migliaia di spettatori dando filo da torcere a Geoff Duke all’ACU di Thruxton. Approdò poi al Motomondiale.

7 Titoli Mondiali in moto

Nel 1958 e 1959 dominò nella classe 350 e nella 500 vincendo praticamente tutte le gare a cui aveva partecipato, in entrambe le classi. Questi 4 titoli iridati non furono i soli. Vinse in totale 7 Mondiali di moto. I numeri sono eloquenti: 65 gare con 38 successivi.

Campione del Mondo di Formula 1 grazie a Bandini

Passò alla Formula 1 e lì non fu altrettanto brillante. Nel 1962 venne ingaggiato da Ferrari con cui vinse il Campionato Mondiale nel 1964 dopo una battaglia con Jim Clark e Graham Hill. Per il titolo fu determinante il gioco di squadra con l’altro ferrarista Lorenzo Bandini che lo fece passare e gli consentì quindi di vincere il campionato con un punto di vantaggio su Hill.

Nel 1966 John Surtees iniziò la stagione con Ferrari poi venne licenziato e passò alla Cooper con cui divenne Vice-Campione del Mondo. Negli anni successivi non riuscì più a brillare. In totale partecipò a 113 gran premi di Formula 1 conquistando 6 vittorie. John Surtees è morto nel 2017 all’età di 83 anni.

