MotoGP, Biaggi sull’addio di Dovizioso: “E’ dura da digerire”

Un’altra gara senza punti per Andrea Dovizioso a Silverstone, ma poco contano i risultati dopo l’annuncio dell’addio alla MotoGP dopo la gara di Misano. Ancora due Gran Premi da disputare per il 36enne forlivese e poi sarà il momento degli addii, con la sua Yamaha M1 che passerà nelle mani di Cal Crutchlow. L’annuncio ufficiale dato prima del round inglese ha lasciato tutti un po’ spiazzati, le dimissioni erano prevedibili a Valencia, ma ha preferito anticipare i tempi, mettere fine all’agonia professionale che non merita. Qui le highlights del BritishGP

Biaggi e Marquez salutano Dovizioso

Il 4 settembre sarà una data storica per il Dovi e per il motociclismo italiano e internazionale. Dopo un ventennio di vibrazioni positive, un titolo mondiale e tante sfide epiche con Marc Marquez che hanno legato alle tv milioni di appassionati. Sensazioni che Max Biaggi ha già vissuto nel 2012, con una conferenza stampa a Vallelunga, prima di portare a casa il secondo titolo mondiale SBK con l’Aprilia. “E’ bello che lo facciano altri, perché è stato per me un momento bruttissimo, le emozioni vanno velocemente. Credo che anche Dovizioso abbia metabolizzato questo… Decisione presa e inevitabile, lasciare un mondo che ti ha dato tanto è dura da digerire, esci da quel corpo ed entri in un altro“. Anche Marc Marquez si è precipitato a commentare sui social: “Congratulazioni per la tua carriera Andrea Dovizioso! È stato un piacere imparare e duellare in pista con un combattente come te! Grazie Dovi“.

Il futuro dopo la MotoGP

A Silverstone è scattato dall’ultima casella in griglia ed è risalito fino a sfiorare la zona punti. Un altro risultato deludente che conferma la saggezza di una decisione sofferta. “Purtroppo non ho preso punti, che era il nostro obiettivo, ma era molto vicino. Ma partire dalla P24 è stato difficile“. Austria e San Marino completeranno la lunga carriera di Andrea Dovizioso che non vede l’ora di chiudere la parentesi MotoGP e potersi dedicare al motocross. “Sono dieci anni che sogno un progetto più grande a casa. Non è ancora finito, ma non manca molto. Non riesco ancora a pensarci perché è ancora un po’ presto. Ma sono davvero molto concentrato su questo progetto… Penso che dopo 20 anni sia normale. Vuoi solo vivere un po’ diversamente“.