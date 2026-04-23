Aprilia top secret a Jerez: Rivola gioca sul 'time-to-market'

Aprilia Racing si è trasformata da fanalino di coda a contendente per il titolo MotoGP nell'arco di pochi anni. Parte del merito va all'ingegnere Massimo Rivola, CEO della squadra di Noale, capace di mettere in piedi una squadra fortemente competitiva, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. In un'intervista a Motorsport-Total.com parla della stagione in corso e del nuovo prototipo 2027.

I segreti di una partenza sprint

E' troppo presto per parlare della classifica finale", ammette Massimo Rivola. Ma questa partenza sprint ha dato nuova fiducia e motivazione al gruppo di lavoro guidato da Fabiano Sterlacchini, grazie al giusto mix tra fattore umano, talento ingegneristico e tecnologia all'avanguardia. Dopo tre gare il team Aprilia è alla guida del Mondiale MotoGP, grazie ad un tris di vittorie che portano la firma di Marco Bezzecchi . La pausa invernale ha permesso alla formazione veneta di sferrare il sorpasso sulle Ducati, almeno fino a prova contraria. "", ammette Massimo Rivola. Ma questa partenza sprint ha dato nuova fiducia e motivazione al gruppo di lavoro guidato da Fabiano Sterlacchini, grazie al giusto mix tra fattore umano, talento ingegneristico e tecnologia all'avanguardia.

Il grande step del marchio italiano si registra proprio in termini di personale, dopo che nel 2022 Aprilia è diventata team factory (prima era legata a Gresini, ndr). Ma di recente i tecnici di Noale hanno saputo guazzare nella zona grigia del regolamento per ottimizzare l'aspetto aerodinamico della RS-GP e mettersi alla pari con i cugini della Ducati. "Abbiamo investito molto in questo settore, anche grazie a personale altamente qualificato e a neolaureati molto motivati. Era uno dei settori in cui credevo di più, perché sapevo per esperienza pregressa quanto potenziale potesse offrire."

Il punto debole della RS-GP26

Penso che abbiano un leggero vantaggio su di noi con le gomme morbide, mentre noi ne abbiamo un po' di più con le medie. Quindi il fatto che stiano avendo qualche problema alla fine delle gare potrebbe giocare a nostro favore, ma forse solo temporaneamente". A Jerez, e con le gare europee, inizia un altro campionato MotoGP. Non si può escludere Marc Marquez dalla corsa al titolo iridato, con Ducati che sembra avere qualcosa in più nelle Sprint. "".

Il prototipo MotoGP 2027

C'è grande attesa non solo per il Gran Premio di Spagna, ma anche per la giornata di test che seguirà il weekend. In pista ci saranno anche i primi prototipi dell'era 850cc, anche se l'Aprilia non ha intenzione di scoprire le carte con largo anticipo. Anzi, a Noale sembrano in leggero ritardo rispetto agli altri costruttori. "Non abbiamo assolutamente fretta, e non perché non ci interessi il 2027. Semplicemente: non abbiamo fretta", chiarisce Rivola.

Dopo il test ufficiale di lunedì, l'Aprilia ritornerà in pista il 30 aprile e il 1° maggio, sempre sul circuito andaluso, per una sessione di test privati. "Si tratterà però più di un prototipo ibrido, per raccogliere dati sulla gestione del motore e sulla correlazione con il banco prova".

Una scelta che il CEO Aprilia motiva così: "Non vogliamo svelare le nostre carte. D'altronde uno dei punti di forza di Aprilia oggi è il 'time-to-market' [il tempo necessario per il lancio sul mercato]. Dal momento in cui abbiamo un'idea fino a quando la mettiamo in pista, siamo molto veloci. Questo è uno dei segreti delle prestazioni in ogni ambito: la velocità nel prendere decisioni e nell'eseguire i progetti".