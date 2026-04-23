Tre gare MotoGP e la 8 ore di Suzuka in 4 settimane: l'estate senza soste di Johann Zarco

Sono troppi 22 round in calendario per la MotoGP? Può essere, fatto sta che il buon Johann Zarco , per non farsi mancare nulla, ci ha messo nella personalissima agenda di impegni anche la 8 ore di Suzuka . Di fatto tra giugno e luglio l'attuale portacolori LCR Honda della top class sarà sempre in sella, alternandosi tra le Honda RC213V e CBR 1000RR-R, tra gli pneumatici Michelin a quelli Bridgestone, dalle Sprint Race da pochi giri alla più prestigiosa gara Endurance motociclistica del pianeta.

AGENDA FITTA DI IMPEGNI

Da quando è entrato a far parte dei piloti Honda con contratto direttamente siglato con la HRC a scadenza fine 2027, ogni anno il due volte Campione del Mondo Moto2 ci ha messo tra gli impegni anche la 8 ore di Suzuka. Vinta nel 2024, rivinta lo scorso anno, addirittura correndo con il solo Takumi Takahashi come compagno di equipaggio. Come si suon dire, non c'è due senza tre, così il motocilista transalpino anche quest'anno affronterà la "gara delle gare", dovendo tuttavia affrontare un impegno straordinario in un'agenda fittissima.

QUATTRO WEEKEND DI FILA IN GARA

Se nel precedente biennio la 8 ore di Suzuka si disputava nel pieno della pausa estiva del Motomondiale, quest'anno la 47^ edizione è stata anticipata al 5 luglio. Una scelta per aiutare (letteralmente) il pubblico, collocando l'evento in un periodo con temperature più basse rispetto ai 36° toccati nel 2025 (per non parlare del tasso di umidità). La 8 ore di Suzuka si ritrova così nel mezzo di due Gran Premi della MotoGP: Assen e Sachsenring. Non un problema per Johann Zarco e, apparentemente, per Jack Miller, il quale nei mesi scorsi ha nuovamente offerto la propria disponibilità a correre con Yamaha Factory.

ZARCO SENZA SOSTE

Di certa per ora vi è la presenza di Johann Zarco nuovamente con Honda HRC, apprestandosi a 4 weekend sempre... di corsa. Il 20-21 giugno correrà a Brno (con annessi Test Post-GP con le Pirelli e le 850cc il lunedì), il 27-28 giugno ad Assen per poi volare direzione Giappone per disputare la 8 ore il 5 luglio. La settimana successiva tornerà poi in sella alla RC213V di CASTROL Honda LCR al Sachsenring per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva, l'ultima tappa di un tour de force lungo un mese.

CON HONDA HRC A SUZUKA

Zarco affiancherà Takumi Takahashi sulla CBR 1000RR-R ufficiale HRC, con il terzo pilota ancora da annunciare. Sulla carta Jonathan Rea, per quanto nei recenti test effettuati a Suzuka la casa madre ha fatto girare anche Yuki Kunii e, pre-infortunio di Assen, Somkiat Chantra. Di sicuro sarà una line-up di piloti di livello, con Honda che ci tiene a vincere per il quinto anno consecutivo la "sua" gara e, non da meno, battere la concorrenza di Yamaha Factory.