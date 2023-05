Un pauroso botto nel corso del primo giro, infortunio e fine dei giochi. Jago Geerts ha già concluso il suo GP di Francia e nel peggiore dei modi. Il leader iridato ed attuale dominatore MX2 era scattato al meglio in Qualifying Race ed era in fuga assieme a De Wolf e Benistant. In breve tempo però il disastro: il pilota belga se n’è andato sulle sue gambe, ma i successivi controlli hanno mostrato la frattura del polso sinistro. Tutti da valutare ora i tempi di rientro, se ne saprà di più dopo le visite specialistiche una volta tornato a casa.

Geerts, il comunicato Yamaha

Nello scorso GP la casa di Iwata ha perso il suo riferimento in MXGP, Maxime Renaux. Sfortuna vuole che succeda lo stesso anche in MX2, con il KO odierno del leader iridato. “Jago Geerts è caduto pesantemente sulla discesa più ripida del circuito di Villars Sous Ecot” si legge nel comunicato Yamaha. “Il leader iridato è tornato nel paddock senza assistenza, ma con forti dolori al polso destro. Si è recato subito al Centro Medico per accertamenti, dove hanno confermato la frattura dell’osso.” Fine del GP di Francia, tutti da valutare i suoi tempi di ritorno. “Geerts tornerà in Belgio per una visita specialistica. Ulteriori aggiornamenti sul suo recupero ed un ipotetico ritorno in azione verranno comunicati quando possibile.”

Occasione per gli avversari

La classe MX2 quindi domani scatterà senza il pilota Yamaha, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in questo inizio di campionato. Il margine infatti era decisamente consistente: Geerts comandava saldamente con ben 48 punti sul nostro Andrea Adamo, il primo degli inseguitori. Tutto rimescolato con questo brutto imprevisto, ora Yamaha deve affidarsi a Thibault Benistant, galvanizzato dal fatto di correre in casa. Ma è un’occasione anche per Adamo, che può provare a ricucire un divario che sembrava difficile da colmare. Domani scatterà dal 4° cancelletto, vedremo se saprà ruggire ancora.

Foto: Yamaha Racing