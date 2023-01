Superbike, test Portimao: anche Bassani e Ray tra i piloti in azione

La Superbike è pronta a tornare subito in azione. Dopo i due giorni di test svolti l’altra settimana a Jerez, team e piloti saranno protagonisti a Portimao martedì 31 gennaio e mercoledì 1° febbraio.

Ogni squadra porterà avanti il lavoro già iniziato a Jerez e andrà alla ricerca di miglioramenti in vista del primo round del campionato a Phillip Island (24-26 febbraio). Proprio in Australia ci sarà anche l’ultimo test il 20-21 febbraio e tutti i rider contano di arrivarci in una condizione psicofisica e tecnica ottimale.

Superbike, test Portimao: in Ducati si aggiunge Bassani

Ducati sarà al completo a Portimao. Il team ufficiale Aruba Racing continuerà il lavoro di sviluppo della nuova Panigale V4 R con Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, molto soddisfatti delle due giornate trascorse a Jerez. I commenti sono stati positivi, soprattutto sul nuovo motore.

Danilo Petrucci con il Barni Spark Racing Team potrà guidare per la prima volta la moto versione 2023 e sarà interessante conoscere i suoi feedback. Philipp Ottl (Go Eleven) ha avuto qualche difficoltà in Spagna e punta a migliorare. La novità sarà la presenza di Axel Bassani, che con il team Motocorsa ha saltato il precedente test e inizia la stagione dal Portogallo.

Yamaha, anche Ray presente in Portogallo

Anche Yamaha stavolta sarà al completo. A Jerez mancava Bradley Ray con il team Motoxracing, invece nei prossimi due giorni il campione BSB 2022 debutterà con la squadra italiana a Portimao. Anche se ha guidato già la R1, la configurazione utilizzata nel Mondiale Superbike è differente e quindi dovrà adattarsi. Da ricordare che prenderà parte solo ai round europei.

Il team Pata Yamaha with Brixx continuerà a provare le novità, a partire dal nuovo forcellone che dà più grip posteriore e permette di migliorare l’accelerazione. Toprak Razgatlioglu si è detto molto soddisfatto e vuole progredire ulteriormente. Pure il compagno Andrea Locatelli andrà a caccia di miglioramenti, così come la coppia rookie Aegerter-Gardner del team GRT e l’altro esordiente Lorenzo Baldassarri del team GMT94.

Kawasaki, ancora out Pedercini Vinales

In casa Kawasaki mancherà nuovamente all’appello il team Pedercini Vinales, che non ha ancora annunciato il pilota per la stagione SBK 2023. Non bisogna escludere che la squadra mantovana possa iniziare il campionato da Assen, saltando le prime tappe in Australia e Indonesia.

In Portogallo il team ufficiale proseguirà lo sviluppo della Ninja ZX-10RR con Jonathan Rea e Alex Lowes, che in Spagna hanno provato alcune novità soprattutto a livello di elettronica, sospensioni e bilanciamento. Importante anche il lavoro di Tom Sykes, che deve riadattarsi alla moto di Akashi e che avrà tanto lavoro da fare con il Kawasaki Puccetti Racing Team per essere al livello desiderato. In azione pure il giovane ceco Oliver Konig con la squadra Orelac VerdNatura.

Honda e BMW: novità MIE

Honda sarà presente sia con il team ufficiale che con quello indipendente MIE Racing, che aveva saltato il test precedente. Oltre al confermato Hafiz Syahrin, ci sarà il nuovo arrivato Eric Granado. Tecnici giapponesi HRC erano nel box in Spagna e ci saranno pure a Portimao. La coppia Lecuona-Vierge cercherà di estrarre altro potenziale dalla CBR1000RR-R Fireblade.

In BMW proseguirà lo sviluppo della nuova M 1000 RR, una moto che non ha impressionato Scott Redding in Andalusia. Lui, Michael van der Mark (team BMW Motorrad WorldSBK), Loris Baz e Garrett Gerloff (team Bonovo Action) gireranno il più possibile per raccogliere dati preziosi e arrivare all’inizio del campionato con un buon pacchetto base.

