SBK, Razgatlioglu all’assalto di Bautista: “Sono più forte, voglio il titolo”

Toprak Razgatlioglu ha chiuso in testa le prime due giornate di test Superbike del 2023 e non vede l’ora di tornare in pista a Portimao, dove il 31 gennaio e il 1° febbraio ci sarà un altro test. Il turco è impaziente di risalire sulla sua Yamaha R1.

Rispetto al 2022 ha trovato una moto migliorata, soprattutto grazie al nuovo forcellone e ad alcune novità di elettronica. L’obiettivo era quello di ottenere più grip al posteriore e una migliore accelerazione in uscita di curva, così da portare anche più velocità in rettilineo. Non disponendo di un nuovo motore, il team deve cercare di tirare fuori il massimo da altri settori. In Andalusia le risposte sono state positive e incoraggianti per il futuro.

Superbike, Razgatlioglu spiega il suo cambiamento

Razgatlioglu è determinato a riprendersi la corona del Mondiale Superbike e si sente più pronto rispetto al 2022: “Sono più forte nella testa ora e lotterò di più quest’anno, sono pronto. La mia motivazione è molto alta e credo che sarò più forte rispetto alla passata stagione“.

Il pilota del team Pata Yamaha with Brixx ci ha tenuto a sottolineare perché ora pensa di avere un potenziale maggiore in confronto all’anno scorso: “Inizio la nuova stagione più concentrato, dopo aver vinto il titolo mi ero divertito troppo. Mi ero allenato, però non ero abbastanza concentrato, per questo non avevo iniziato bene“.

SBK, Toprak sfida Bautista

Razgatlioglu mette in chiaro il suo obiettivo, che ovviamente non rappresenta una sorpresa: “Dobbiamo vincere di nuovo il mondiale. Alvaro è forte a Phillip Island, ma darò il massimo. Non so se sarà abbastanza per lottare per la vittoria. L’anno scorso lì abbiamo avuto grossi problemi di grip al posteriore. Sono certo che stavolta non sarà così, siamo migliorati“.

Il campione del mondo SBK 2021 si sente più attrezzato anche a livello tecnico per battagliare con Alvaro Bautista. Sarà interessante vedere come si evolverà il campionato, considerando anche il solito Jonathan Rea che farà di tutto per ottenere la sua settima corona.

Foto: Yamaha Racing