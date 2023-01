Superbike, ingegneri HRC a Jerez. Vierge: “Honda vuole vincere”

La Honda aspettava con impazienza il test Superbike a Jerez per mettersi a lavorare sulle novità portate per rendere più competitiva la CBR1000RR-R Fireblade. Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno avuto tanto da fare nelle due giornate trascorse in Andalusia.

Il team può usufruire delle Super Concessioni e per questo ha portato un nuovo telaio più allungato, con l’obiettivo di ottenere maggiore grip al posteriore. Provati anche dei forcelloni diversi, una nuova pinza freno Nissin e novità di elettronica. Testate delle differenti configurazioni del motore per avere più coppia e accelerazione in uscita di curva.

Nel box c’erano ingegneri HRC come Yuji Mori e Tomonori Araki, oltre all’ingegnere capo del reparto corse HRC, Masamune Ohigashi. Il segnale che la casa di Tokio ci tiene al Mondiale SBK e spera in una svolta nella stagione 2023.

Superbike, test Jerez: le impressioni di Lecuona

Lecuona ha percorso 68 giri sia mercoledì sia giovedì. Ha chiuso con il nono tempo assoluto, a 1″068 dal leader Toprak Razgatlioglu. L’ex pilota MotoGP è abbastanza soddisfatto del lavoro svolto: “Il primo giorno abbiamo lottato con la frenata, quindi ci siamo concentrati su quell’area e abbiamo fatto un grande miglioramento. Siamo stati capaci di fare passi avanti in vari aspetti del setup della moto, tranne uno, visto che abbiamo ancora molto da fare in termini di turning“.

In casa Honda c’è da intervenire per migliorare la percorrenza di curva, però Iker è fiducioso dopo questo primo test Superbike del 2023: “Sono contento del lavoro fatto e del passo avuto con gomme usate. Non ho sfruttato la gomma da qualifica, ma sono stato costante e veloce con la SC0“.

SBK, le parole di Vierge

Anche Vierge si è detto soddisfatto delle due giornate di prove a Jerez, ritenute incoraggianti per il futuro: “Avevamo tanto lavoro da fare, con molte cose da provare. Penso che abbiamo fatto un buon miglioramento in questo test. Adesso vogliamo fare un altro step a Portimao“.

Il pilota spagnolo è stato contento della presenza di alcuni ingegneri Honda arrivati dal Giappone per supportare il team HRC WorldSBK: “Certo, l’obiettivo della Honda e anche nostro è quello di vincere. Stanno facendo tutto il necessario per vincere prima possibile. Aver avuto qui tanti ingegneri giapponesi è stata una motivazione per continuare a migliorare“.

Foto: Honda Racing