Superbike, Alvaro Bautista sorride: “Il mio miglior test invernale di sempre”

Alvaro Bautista ha terminato il test Superbike a Jerez con delle buone sensazioni. Nella classifica generale è terzo, a 180 millesimi da Toprak Razgatlioglu, ma il suo passo è stato davvero ottimo.

Il campione in carica si è trovato subito a suo agio con la nuova Ducati Panigale V4 R, apprezzando in particolare l’erogazione del motore più dolce rispetto a quella del 2022. Un upgrade che può consentirgli di essere ancora più forte, magari già nelle prime fasi di gara dove spesso è un po’ attendista.

Superbike, test Jerez: Bautista soddisfatto del lavoro fatto

Bautista al termine della seconda si è detto soddisfatto di come è andata oggi a Jerez: “La pista alla fine non era terribile. Nel pomeriggio c’è stato del vento e dovevamo capire da che parte spingesse, perché in alcuni punti era necessario cambiare il modo di guidare. Sinceramente oggi ho avuto il miglior feeling di sempre in un test invernale con queste condizioni. Sono felice di come mi sono sentito con la moto“.

Pirelli ha portato nuove gomme SCQ e questa è stata la sua impressione: “Ho provato entrambi i nuovi compound e sono veramente simili. In queste condizioni è difficile da capire, però non ho visto grandi differenze e i tempi sono stati vicini“.

Alvaro spiega di non aver cercato il tempo sul giro, si è focalizzato su altri aspetti per essere preparato al nuovo campionato Superbike: “Nei test sembriamo tutti abbastanza vicini, poi quando arrivano le gare vediamo la realtà e si notano grandi. Sono concentrato su me stesso e sul capire. Per me adesso è più importante avere un buon feeling con la moto rispetto ai tempi. Magari altri piloti danno il 100% per fare il tempo sul giro“.

La nuova Ducati Panigale V4 R funziona bene

Lo spagnolo è contento della nuova Ducati Panigale V4 R, una moto che lo rende ancora più fiducioso alla guida: “Qui era importante avere buon feeling con la moto e sono felice perché ce l’ho avuto dal primo giro. Abbiamo provato alcune cose e abbiamo altre cose per Portimao, soprattutto a livello di setup. La base è buona, in Portogallo proveremo altre idee. Tutto sta andando bene. Ducati ha fatto un buon lavoro con la nuova moto, con il nuovo motore posso essere più preciso“.

Bautista ha avuto il miglior passo, però ora non vuole pensarci: “Non lo so, sinceramente. Non ho guardato i tempi degli altri, ho guardato solo me. Mi sono sentito a mio agio in pista e sono felice sia del passo sia del feeling avuto. I test invernali non dicono mai la realtà“.

Foto: Aruba Ducati