Superbike, Tom Sykes ammette: “Ancora lontani da dove vogliamo arrivare”

Il Kawasaki Puccetti Racing Team non vedeva l’ora di affrontare il test a Jerez con Tom Sykes, di rientro nel Mondiale Superbike dopo un anno passato nel BSB. Ce n’era già stato uno, sempre in Andalusia, a dicembre ma le condizioni meteorologiche avverse impedirono di svolgere il lavoro previsto.

Stavolta è andata decisamente meglio, visto che nelle due giornate c’è stato sole e si è potuto girare con pista asciutta. Le temperature sono state comunque un po’ basse, soprattutto nel secondo giorno, però era importante che il pilota inglese prendesse di nuovo confidenza con la Ninja, moto con la quale non gareggia dal 2018 e che nel frattempo è un po’ cambiata. Deve adattarsi.

Superbike, test Jerez: il bilancio di Sykes

Sykes ha chiuso il test a Jerez con il diciassettesimo tempo in classifica, a 2″4 dal leader Toprak Razgatlioglu, però non è preoccupato: “Non bisogna limitarsi a guardare i tempi sul monitor. Dobbiamo considerare che abbiamo svolto una grande mole di lavoro, valutando tutti i dati che abbiamo raccolto. Ovviamente siamo lontani da dove vogliamo arrivare, ma questi test sono serviti per valutare i nostri punti di forza e quelli di debolezza“.

Il campione del mondo Superbike 2013 punta ad essere più veloce di quanto si è visto in Andalusia, ma al tempo stesso ritiene che sia stato svolto un buon lavoro nei due giorni di test: “Abbiamo commesso dei piccoli errori e io sono scivolato nel finale delle prove, però tutto questo ha aiutato a comprendere meglio la moto. La squadra ha lavorato tanto, abbiamo cambiato molte cose e continueremo a farlo a Portimao. Il mio feeling con moto e team è migliorato, questo era uno degli obiettivi“.

Fiducia nel box Kawasaki Puccetti

Anche Manuel Puccetti non è preoccupato dalla classifica finale di Jerez e guarda con ottimismo al futuro: “Abbiamo provato moltissime cose e abbiamo potuto farlo solo nelle ore meno fredde. Quindi, a causa del poco tempo a disposizione, Sykes e i suoi tecnici hanno preferito concentrarsi sul passo e non hanno effettuato time attack. Continueremo a provare a Portimao, dove contiamo di concludere il nostro programma di lavoro ed essere pronti al primo round in Australia“.

Il prossimo test è in programma a Portimao nelle giornate 31 gennaio e 1° febbraio. Lì il Kawasaki Puccetti Racing Team andrà alla ricerca di ulteriori miglioramenti e probabilmente Sykes farà anche un time attack per verificare la sua velocità sul giro secco. Il record di Superpole (51) nel Mondiale SBK è ancora suo.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing Team