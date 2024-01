Superbike, test Jerez: riparte la sfida a Bautista e Ducati

La stagione 2024 del Mondiale Superbike inizia oggi con la prima delle due giornate di test previste a Jerez. In azione ci sono quasi tutti i piloti della griglia e sono presenti anche un po’ di nomi della Supersport, oltre a Stefan Bradl con la Honda MotoGP. Il programma prevede che dalle 10:00 alle 10:30 giri solo la SSP, mentre dalle 10:30 alle 17:00 le due classi saranno insieme. Invece, dalle 17:00 alle 18:00 solo SBK.

Superbike, tutti a caccia di Bautista

Ovviamente, non manca il team Aruba Racing Ducati con il campione in carica Alvaro Bautista e il rookie Nicolò Bulega. Lo spagnolo lavorerà con una Panigale V4 R che avrà alcuni chili di zavorra a causa del peso minimo introdotto. Ci sono anche le squadre indipendenti ducatiste: Motocorsa Racing con Michael Ruben Rinaldi, Barni Spark Racing con Danilo Petrucci, Go Eleven con Andrea Iannone e Marc VDS con Sam Lowes.

Pure Yamaha è al completo. Jonathan Rea torna sulla R1 del team ufficiale Pata Prometeon, dopo i buoni test fatti proprio a Jerez al termine della passata stagione. Il nuovo compagno Andrea Locatelli cercherà di far valere la sua maggiore esperienza con la moto di Iwata e di reggere il confronto con un sei volte iridato Superbike. La squadra GYTR GRT Yamaha schiera la confermatissima coppia Gardner-Aegerter, che con un anno alle spalle nella categoria può crescere molto nel 2024. Infine, c’è pure Philipp Oettl al debutto con il team GMT94.

Il Kawasaki Racing Team scende in pista con il nuovo arrivato Axel Bassani, alla ricerca di un miglior feeling con la Ninja ZX-10RR, e l’esperto Alex Lowes. Da seguire anche il team Puccetti, che ha confermato Tito Rabat e che quest’anno ha a disposizione una Kawasaki factory. Vedremo se i risultati della formazione emiliana saranno destinati a migliorare.

In casa BMW riflettori puntati su Toprak Razgatlioglu, nuovo acquisto del team ROKiT e nuovo compagni di Michael van der Mark. Non manca la squadra Bonovo Action con Garrett Gerloff e Scott Redding, ma c’è pure il test team con la coppia di collaudatori Guintoli-Smith. Ci sono un po’ di novità da testare sulla M 1000 RR.

E le novità non mancano neppure in Honda, che schiera una nuova CBR1000RR-R. Iker Lecuona e Xavi Vierge avranno tanto lavoro da fare con il team HRC. Arriverà la fatidica svolta nel 2024? Vedremo.

SUPERBIKE E SUPERSPORT: LA LISTA DEI PILOTI PRESENTI

Foto: Aruba Racing Ducati