Superbike, Petrucci sogna in grande: è pronto a sfidare tutti

Il campionato mondiale Superbike 2023 sarà di altissimo livello e tra i protagonisti più attesi c’è Danilo Petrucci. Anche se correrà per un team indipendente, Barni Racing, ha grande voglia di battagliare con i top rider della categoria. Avrà i riflettori puntati addosso.

Nel 2022 da debuttante è andato vicino alla conquista del titolo nel MotoAmerica Superbike, però Jake Gagne e Yamaha hanno avuto la meglio. Ducati gli aveva proposto di rimanere ancora negli USA con un supporto tecnico maggiore, così da avere più chance di vincere, ma lui ha preferito approdare nel WorldSBK. Si giocherà le sue carte e spera di sorprendere tutti.

Superbike, cosa riuscirà a fare Petrucci?

Petrucci possiede assolutamente il potenziale per essere un grande protagonista in Superbike. È uno che in MotoGP ha vinto due gare ed è salito sul podio altre otto volte. All’esordio nella Dakar è stato capace di vincere una gara. E, come detto in precedenza, da rookie in MotoAmerica ha sfiorato il titolo. Sa adattarsi bene a diverse situazioni. Sul valore del pilota non c’è alcun tipo di dubbio.

Lecito chiedersi se il team Barni Racing riuscirà a metterlo nella migliore condizione per essere competitivo. La squadra di Marco Barnabò viene da stagioni deludenti e nell’era della Panigale V4 R non è quasi mai riuscita a conquistare risultati importanti. Petrux è certamente un pilota di livello superiore rispetto a chi lo ha preceduto ed è facile prevedere una crescita. La sua presenza può essere di grande aiuto alla formazione bergamasca, desiderosa di una svolta e che ha tutti i mezzi per tornare a brillare.

Petrux, problemi di peso con la Ducati?

Il pilota umbro avrà a disposizione un pacchetto tecnico ottimo, visto che la Ducati Panigale V4 R ha vinto lo scorso Mondiale Superbike e che nel 2023 avrà alcuni aggiornamenti che la dovrebbero migliorare ulteriormente. La sua sarà una moto simile a quella della coppia Bautista-Rinaldi del team ufficiale Aruba Racing. Il potenziale per fare bene c’è tutto.

Rispetto ad Alvaro e Michael, Danilo è più alto e pesante. Da capire quanto la sua corporatura lo condizionerà nel riuscire a sfruttare pienamente la V4 R. Nel recente passato abbiamo visto piloti come Chaz Davies e Scott Redding fare bene, ma senza essere al livello di Bautista. Vedremo cosa riuscirà a fare il ternano, che sicuramente vede di buon occhio l’introduzione dal 2024 del limite di peso moto-pilota in Superbike. Sogna il team ufficiale, però ora è pienamente concentrato sulla sua esperienza con Barni.

