Superbike, Garrett Gerloff: operazione riscatto con la BMW

Tra i piloti che nel 2023 cambiano marchio c’è Garrett Gerloff, che dopo un triennio nel team GRT Yamaha passa a quello Bonovo Action BMW. Un cambiamento necessario per provare a far decollare una carriera che vive una fase di stallo.

Nel 2020, al debutto nel Mondiale Superbike, il 27enne texano aveva fatto una buona impressione riuscendo anche a conquistare tre podi. Il 2021 doveva essere l’anno del salto di qualità e la sua stagione non iniziò neppure male. Ma aver fatto cadere Toprak Razgatlioglu in Gara 2 ad Assen lo ha poi condizionato. È stato comunque il migliore pilota indipendente e ha aiutato GRT Yamaha ad essere la migliore formazione indipendente in classifica, però ci si aspettava di più.

Nel 2022 un podio in Gara 1 a Barcellona e solo un altro piazzamento in top 5, alla fine undicesima posizione nella classifica generale. La sua esperienza con la squadra guidata da Mirko Giansanti e Filippo Conti si è esaurita, legittimo cercare nuovi stimoli altrove.

Superbike, Gerloff crede nel progetto BMW

Gerloff non ha esitato quando ha ricevuto un’offerta per correre nel team Bonovo Action BMW. La casa tedesca nel 2023 porta in pista una nuova M 1000 RR e ci sono aspettative importanti su questa moto. Il pilota americano ha grandi motivazioni per questa nuova avventura e crede nel progetto.

La squadra di proprietà di Jurgen Roder e diretta da Michael Galinski affronterà la terza stagione nel Mondiale Superbike, ha un supporto tecnico simile a quello del team ufficiale BMW e può mettere il texano nella condizione di fare bene. Chiaramente, a lui servirà un periodo di adattamento alla nuova moto e dovrà essere bravo ad adattarsi nel minor tempo possibile.

La sfida con Baz e gli occhi sul team ufficiale

Gerloff trova nel box un compagno competitivo come Loris Baz, pilota esperto e che è stato confermato da Bonovo Action BMW. Il francese conosce più di lui squadra e moto, quindi parte sicuramente avvantaggiato nel duello interno. Il nuovo arrivato cercherà di essere all’altezza.

Essendoci tanti contratti in scadenza a fine 2023, fare bene in questa stagione è importante. Garrett può anche ambire a un posto nel team ufficiale BMW, dove Scott Redding appare indiscutibilmente l’uomo di punta ma dove c’è anche l’incognita Michael van der Mark. L’olandese ha avuto diversi problemi fisici e bisognerà vedere che rendimento riuscirà ad avere.

