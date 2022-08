Superbike, Garrett Gerloff in crisi: BMW gli offre una via d’uscita

La carriera di Garrett Gerloff non sta prendendo la piega attesa. Dopo un buon debutto nel Mondiale Superbike nel 2020 e alcuni buoni risultati conquistati anche l’anno seguente, in questo 2022 sta faticando troppo. Poteva essere la stagione della sua consacrazione nel campionato, invece il rendimento è molto al di sotto delle aspettative.

In classifica generale è solo dodicesimo con 55 punti e finora i suoi migliori piazzamenti sono stati i settimi posti ottenuti nella Superpole Race di Assen e in Gara 1 a Donington. Nell’ultimo round SBK a Most è stato sfortunato nella seconda manche: mentre era in sesta posizione la gomma posteriore ha ceduto nel finale e gli ha fatto perdere un buon risultato. La sorte non è stata dalla sua parte nell’occasione.

Sbk, Gerloff verso l’addio a Yamaha: firma con BMW?

C’è chi ritiene che Gerloff stia ancora pagando un po’ le conseguenze della seconda manche di Assen del 2021, quando alla prima curva provocò la caduta di Toprak Razgatlioglu e la Yamaha non la prese affatto bene, dato che il turco si stava giocando il titolo (vinto comunque) con Jonathan Rea. Lui stesso ha ammesso che quell’episodio lo ha un po’ condizionato, ma per la nuova stagione ha fatto un reset mentale e sperava di conquistare risultati diversi da quelli che stiamo vedendo finora.

Il 27enne texano ha un contratto in scadenza a fine 2022 e la sua permanenza nel team GRT Yamaha è fortemente incerta. La lunga pausa del campionato, che ripartirà solo il 9-11 settembre a Magny-Cours (Francia), può essere il periodo nel quale prendere una decisione importante. Sul tavolo c’è un’offerta per correre con il team Bonovo Action BMW con un contratto diretto con la casa di madre. Non ha ancora firmato nulla, ma trapela la sua volontà di sposare il nuovo progetto.

Gerloff andrebbe a prendere il posto di Eugene Laverty, che ha annunciato il ritiro dalle corse ma rimarrà comunque nella squadra sia come azionista (con il 20% delle quote) sia come coach dei piloti della squadra satellite BMW. Affiancherebbe Loris Baz, che Bonovo Action confermerà. Cambiare ambiente potrebbe fare bene al rider statunitense.

