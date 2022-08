MotoGP, Aleix Espargarò: “Vorrei mia moglie ad ogni Gran Premio”

Aleix Espargaró è al centro dell’attenzione nel paddock della MotoGP, la sorpresa del Mondiale, il sogno in cui tanti appassionati si incarnano. Fino a un anno fa l’Aprilia era il brutto anatroccolo nero, spesso fanalino di coda, tra le ultime al traguardo. Adesso la RS-GP si è trasformata in un cigno che ha preso il volo verso la vetta del campionato, inseguendo il campione Fabio Quartararo a 21 distanze. Il maggiore dei fratelli di Granollers, invece, vive il momento più glorioso della sua carriera, con una vittoria e quattro podi nella prima parte di stagione.

Aleix papà, marito e aspirante campione MotoGP

Talento puro in pista, attento alle questioni di sicurezza e in prima linea in Safety Commission, senza peli sulla lingua. Aleix Espargarò inizia ad incarnare gli stilemi dell’eroe capace di essere non solo vincente, quello succede a tutti i campioni di turno, ma anche carismatico. Sabato scorso ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con la famiglia e gli amici in Andorra. Una settimana dopo riparte il Mondiale MotoGP e dovrà provare a inseguire un sogno che comincia ad accarezzare, a sentire sotto le dita. Al contrario di suo fratello Pol, in grande difficoltà nel suo secondo e ultimo anno in Honda. Ma quando si corre non c’è parentela che tenga, nonostante il forte legame fraterno che li lega nella e il grande senso della famiglia.

Sempre più spesso nel paddock della MotoGP sono presenti i suoi figli gemelli Max e Mia e la moglie Laura. Tra l’altro stanno portando anche fortuna al pilota Aprilia, unico nella classe regina ad aver chiuso sempre in zona punti nelle prime undici gare. “Non posso averli ai box ad ogni gara, è molto impegnativo – racconta Aleix Espargarò a Speedweek.com -. Hanno molta energia ma mi piace quando sono lì 3 o 4 volte l’anno. Adoro passare il tempo con loro. Mi danno molta energia positiva… Purtroppo mia moglie non può sempre venire perché sta a casa con i bambini, ma mi piace quando c’è Laura. Vorrei che fosse sempre al mio fianco, ma per il momento non è possibile. Quindi cerco di portare tutta la famiglia un paio di volte all’anno. Questo è molto buono per me“.