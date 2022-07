Una nuova avventura attende Eugene Laverty nella Superbike 2023. Ma non lo vedremo più in azione come pilota: il pilota nordirlandese infatti ha annunciato il suo ritiro dalle corse alla fine del campionato. Non sarà un addio però con il team Bonovo BMW, cambierà solo il ruolo. Laverty sarà partner della squadra, sarà impiegato nel marketing, svolgerà il ruolo di riding coach e, occasionalmente, disputerà qualche test. Insomma, passerà “dall’altra parte”: un punto di riferimento della squadra, oltre a mettere a disposizione la sua grande esperienza nelle corse ad altissimi livelli.

La carriera

Un lungo ed importante percorso per il pilota di Toomebridge, a tempo pieno a livello internazionale a partire dal 2007 in 250cc. È passato poi alle derivate di serie, categoria Supersport, chiudendo da vice-campione del mondo nel 2009 e nel 2010, per poi salire in Superbike. Il 2013 è il suo anno migliore di sempre, concluso con il 2° posto finale in classifica iridata. Nel biennio 2015-2016 rieccolo nel Motomondiale, stavolta in MotoGP: un anno da pilota Open, il secondo con la Desmosedici in Aspar Team. Nel 2017 torna in Superbike e per rimanerci, guidando moto Aprilia, Ducati ed infine BMW dal 2020. La scorsa stagione è stata piuttosto travagliata per l’addio del suo team RC Corse dopo quattro round, ne disputerà però altri tre da sostituto dell’infortunato Tom Sykes.

Nuove vesti

La collaborazione con il marchio tedesco continua anche quest’anno, come detto nel team Bonovo Action BMW Racing. Squadra che ha in programma parecchie innovazioni in vista del prossimo Mondiale Superbike e una è appunto ciò che farà il pilota nordirlandese. Abbandonata la veste di pilota a tempo pieno, Laverty affiancherà il team owner Jürgen Röder ed il team manager Michael Galinski. Come detto, avrà un compito non indifferente: partner della squadra, marketing, riding coach ed a volte impegnato in alcuni test. Da tre anni pilota ufficiale BMW, Eugene ha trovato molti estimatori fra i responsabili del colosso tedesco. Che adesso gli affidano questa nuova, interessante sfida. Da pilota Laverty ha dato tanto alle due ruote, ora è chiamato a mettere a disposizione tutta la sua esperienza al servizio del team. E della BMW…

