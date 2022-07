Superbike, Rinaldi furioso con Locatelli: “Non gli frega un c***”

Michael Rinaldi chiude la prima gara di Superbike a Most al 7° posto, un risultato ben al di sotto delle aspettative. Il pilota romagnolo del team Ducati vede la gara condizionata da un episodio nelle fasi iniziali che ha visto Andrea Locatelli come protagonista. Tra i due connazionali, da tempo in lotta per il 4° posto dietro i big, gli animi rischiano di infiammarsi dopo questo week-end in Repubblica Ceca.

Gara Superbike condizionata in partenza

Non è andata secondo i piani per Michael Ruben Rinaldi che ha iniziato il primo round partendo dalla prima fila. Ma nel giro di ricognizione Andrea Locatelli ha compiuto una traiettoria sprovveduta che ha rischiato di far cadere alcuni piloti, ripetendo l’errore anche al primo giro. Un atteggiamento che ha mandato in tilt l’alfiere del team Aruba.ita Racing Ducati, che va alla ricerca di buoni risultati per meritarsi il rinnovo di contratto su cui deve apporre solo la firma. “Locatelli ha commesso un grosso errore nel giro di riscaldamento. Ha quasi trascinato Toprak, Johnny e me alla curva 1. Questo mi ha fatto arrabbiare, quindi non ero molto concentrato all’inizio della gara“, ha ammesso il pilota italiano. “Anche nel primo giro Locatelli ha sbagliato. Ha solo spinto troppo forte. Ho dovuto raddrizzare la moto per evitare una caduta, ma mi è costato quattro posizioni“.

Rinaldi furioso con Locatelli

Da quel momento Michael Rinaldi ha perso un po’ di lucidità e si è visto scavalcare dai connazionali Axel Bassani, Andrea Locatelli e dall’ex compagno di box Scott Redding. “Da quel momento in poi ho perso un po’ di concentrazione. È colpa mia perché non sono riuscito a gestire la situazione abbastanza bene. Ho ritrovato la fiducia solo a sette o otto giri dalla fine. Troppo tardi, quindi non sono felice. Domenica darò il 120 percento, voglio salire sul podio“. Ma nel debriefing con i giornalisti il romagnolo si schiera apertamente contro Locatelli: “Johnny, Toprak e Àlvaro combattono rispettosamente, ma a molti altri non frega un cazzo. Scusate per queste parole, ma è la verità. Non sono un pilota che si lamenta, ma a volte è necessario parlare di queste cose. Spero che venga punito per questo. Ho parlato con Andrea dopo la gara, non si è scusato. Questo non è un bene, per la seconda volta non ha usato il cervello“.

Michael Rinaldi dovrà lavorare sulla psiche per evitare di perdere la concentrazione dopo episodi simili. Alvaro Bautista, sempre più leader del Mondiale Superbike, chiede espressamente una sanzione per il pilota del team Pata Yamaha. “Era troppo pericoloso. Nozane e Locatelli vanno puniti. Certe cose non dovrebbe succedere“.