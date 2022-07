Danilo Petrucci: prima fila con caduta a Brainerd

Jake Gagne si conferma la lepre del MotoAmerica con Danilo Petrucci chiamato ad un’impresa per le due gare in programma a Brainerd. Sul tracciato del Minnesota, il Campione in carica nonché nuovo capo-classifica di campionato si è garantito l’ennesima pole con un mostruoso 1’29″992, con il nostro portabandiera incappato in una caduta nel corso delle seconde qualifiche. Nessuna conseguenza fisica per “Petrux“, con il crono conseguito di ieri quantomeno terzo in griglia. Ancora una volta, affermandosi come l’unico pilota potenzialmente in grado di spezzare l’egemonia Attack Yamaha con Gagne in pole e Petersen secondo.

UNA CADUTA CHE NON CI VOLEVA PER DANILO PETRUCCI

Autore ieri del secondo riferimento cronometrico in 1’30″560, Danilo Petrucci aveva iniziato bene le seconde qualifiche. Pronti-via un rimarchevole 1’30″628, con a sua volta Gagne (1’30″356) in grado di avvicinare la sua stessa pole provvisoria siglata ieri (1’30″356). Montata gomma nuova a 15 minuti dal termine, al primo giro lanciato è incappato in una caduta all’altezza della curva 5, con la dinamica non ripresa dalla regia televisiva. “Petrux” si è rialzato con le proprie gambe e ha persino recuperato parti danneggiate (cupolino, codino) della sua V4 R. Da segnalare che, se non altro, il circus MotoAmerica ha appreso la lezione dopo quanto accaduto al VIR. In questa circostanza erano presenti ben 5 commissari, pronti a sincerarsi delle condizioni del motociclista ternano…

BANDIERA ROSSA PER LA CADUTA DI MATHEW SCHOLTZ

Poco dopo la caduta di Danilo Petrucci, a sua volta Mathew Scholtz è finito a terra in piena curva 11, ritrovandosi proiettato ad altissime velocità verso le vie di fuga, fortunatamente provviste di air-fence. Inevitabile l’esposizione della bandiera rossa a 10 minuti dal termine, ma per fortuna il pilota sudafricano non ha rimediato gravi conseguenze. Resta un forte dolore al polso sinistro e la propria R1 #11 del Westby Racing letteralmente demolita.

IN PISTA NEL RICORDO DI SCOTT BRIODY

Il MotoAmerica è tornato in azione a distanza di poche ore dalla tragica scomparsa di Scott Briody. Tutto il paddock si è riunito nella mattinata per ricordare il 50enne motociclista originario di New York, con previsto nel corso della giornata un giro commemorativo del giovane Rocco Landers in sella proprio alla Kawasaki Ninja ZX-10R di Briody.

NELLA SERATA ITALIANA GARA 1 PER DANILO PETRUCCI

Per quanto concerne il MotoAmerica Superbike, alle 15:10 locali (le 22:10 italiane) scatterà Gara 1, come sempre trasmessa in diretta web streaming grazie al servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.